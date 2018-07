Auf geht’s zum Theatron MusikSommer – 26. Juli bis 19. August 2018

Sommer, Sonne, Theatron. 25 Tage laden auch heuer wieder an den Olympiasee – zu Musik, Genuss und Freude. Seit 45 Jahren schon ist das Theatron eine der schönsten Bühnen der Stadt. Allein der Blick auf die Bühne, mit dem Olympiasee und den geschwungenen Hügeln und den weltberühmten Zeltdächern, ist ein Traum. Es ist diese einzigartige Atmosphäre, die dazu einlädt, ganz entspannt Musik (und auch Kurzfilme) der verschiedensten Stilrichtungen zu entdecken, Musik tanzend oder sitzend zu genießen. Natürlich auch wegen des freien Eintritts und weil man sich auch mal ein kleines Picknick mitnehmen kann. Und weil hier einfach ein so wunderbar gemischtes Publikum vorbeikommt, wie sonst selten – wirklich von Jung bis Alt. Seit den 70ern ist der MusikSommer aus München nicht mehr wegzudenken. Es ist eben ein ganz besonderer Ort. Für uns als veranstaltende ARGE Theatron MusikSommer ebenso wie für die Musiker und für alle vor der Bühne.

Deshalb macht es jedes Jahr wieder Spaß, ein schönes Programm auszuarbeiten. Und heuer steht wirklich wieder einiges an. Von Jazz bis Blues, von HipHop bis Weltmusik, von Orchester bis Liedermacher, von Rock bis Indie. Ob Blues mit WellBad oder Kettcar, die Gewürztraminer oder Central Park die ihr 35. Jubilum feiern. Ob das Orchester Sinfonietta oder Treptow, ob Ska, mit den beNuts oder Ludwig Seuss – jeder einzelne Tag ist einen Besuch wert. Und Kurzfilme gibt es natürlich auch heuer wieder.

Der Eintritt zu diesem besonderen Open Air ist nach wie vor kostenlos. Für Familien oder Singles, für Ausdruckstänzer und alle jene, die lieber sitzen, für Headbanger, Klassikfreunde, Autogrammjäger, Jugendliche und ehemalige Jugendliche, für jeden, der Musik mag.

Tausend Dank an dieser Stelle an all unsere Partner, ohne die es den MusikSommer schon lange nicht mehr gäbe: An die Kulturstiftugn der Stadtsparkasse München und den Flughafen München. An den Olympiapark Münchner und das Musikhaus Hieber Lindberg. An jene aus der ARGE Theatron MusikSommer wie Kulturreferat, Jugendkulturwerk, Streetworke, Feierwerk, JFF des Medienzentrums München und natürlich den Technikern des Kulturreferats, ohne die im Theatron sowieso nichts liefe. Und natürlich bei unserem und nicht zuletzt bei allen Musikern.

Das komplette Programm finden Sie wieder unter www.theatron.net