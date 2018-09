Auf geht’s zum Truderinger Weinfest am 15.09.2018

München, 7. September 2018 – Nach dem gelungenen Sonnwendfeuer vor wenigen Wochen steigt die Vorfreude bereits auf die nächste anstehende Veranstaltung der Truderinger Burschen und Dirndl. Am Samstag, den 15. September 2018, lädt der Truderinger Burschenverein ab 18:00 Uhr herzlich zum alljährlichen Weinfest in den Truderinger Festringstadl an der Feldbergstraße ein.

An diesem Tag werden die Burschen ihrem exzellenten kulinarischen Ruf gerecht. Neben ausgezeichneten Weinen ist für den leiblichen Gaumenschmaus bestens gesorgt. Der beliebte Rollbraten in Weinsoß´ und die Brotzeitteller mit Speck oder Kas´ lassen das Feinschmeckerherz höherschlagen. Als süßen Abschluss gibt’s Kaiserschmarrn. Die feschen Madln der Dirndlschaft sorgen an den Bars für prickelnde Abkühlung. Die Band „Hefe 10“, die sich seit Jahren auf dem Münchner Oktoberfest als Gute-Laune-Band etabliert hat, liefert obendrein den richtigen Sound.

Wer also noch vor der Wies´n einen der letzten warmen Sommerabende bei einem guten Glas Wein und Spitzenstimmung genießen will, schaut beim Truderinger Weinfest vorbei. Rein in die Tracht und auf geht’s!

Am Samstag, den 15. September 2018, ab 18.00 Uhr im Festringstadl am Festplatz, Feldbergstraße 95, problemlos mit der U2 oder der S4 Haltestelle Trudering zu erreichen.

Es empfiehlt sich, rechtzeitig da zu sein, da der Andrang erfahrungsgemäß sehr groß ist. Wie in den Jahren zuvor achtet der Truderinger Burschenverein genauestens auf den Jugendschutz. Beim Weinfest wird der Einlass deshalb erst ab 16 Jahren gewährt. Ausnahmen bei der Begleitung durch Erziehungsberechtigte sind nicht gestattet.

Die Truderinger Burschen und Dirndl freuen sich über ein zahlreiches Erscheinen der Truderinger, um gemeinsam einen griabigen Abend zu verbringen.