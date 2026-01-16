Auf geht’s zum WirtshausFasching 2026: Die Münchner Innenstadtwirte sorgen in der kommenden Faschingssaison für eine närrische Premiere und präsentieren eine echte Neuheit – den Weißwurstkrapfen. Am Faschingsdienstag gibt es diese außergewöhnliche Spezialität zum Preis von 6,66 Euro in teilnehmenden Wirtshäusern, darunter das Augustiner Stammhaus, das Hofbräuhaus, das Augustiner am Dom oder das Augustiner am Platzl. Der Weißwurstkrapfen wird mit viel Liebe zum Detail von der Conditorei Kreutzkamm gemeinsam mit dem Augustiner Stammhaus hergestellt.

Dr. Christian Scharpf, Referent für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München, betonte in seiner Rede, dass der Münchner Fasching etwas ganz Besonderes sei – mit dem Viktualienmarkt, dem legendären Tanz der Marktweiber und den zahlreichen traditionellen und festlichen Bällen, die den Fasching in der Stadt so einzigartig machen.

Darüber hinaus planen die Münchner Innenstadtwirte rund um den WirtshausFasching 2026 wieder ein buntes Faschingstreiben sowie die traditionelle Aktion am Rosenmontag, bei der die Weißwurst für einen Euro pro Stück angeboten wird.