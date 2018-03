Auf Geht’s zur 17. Nacht der Tracht – Erstmals im Paulaner am Nockherberg

Die Nacht der Tracht ist in diesem Jahr ein ganz besonderes Highlight im Münchner Eventkalender. Die

Veranstaltung mit Ihren rund 4.000 Gästen findet in diesem Jahr erstmalig im Paulaner am Nockherberg

statt. Die neuen Pächter des Nockherberg sind begeistert von der renovierten Location, bei der keine

Kosten und Mühen gescheut wurden eine der größten Eventlocations in München zu schaffen. Gerade

was die technische Ausstattung angeht dürfen sich die Gäste auf tolle Licht- und Soundeffekte freuen. Die

knapp 800 Quadratmeter wurden bis auf das kleinste Detail an Decken, Boden und Wänden mit den

neusten technischen und digitalen Features ausgestattet.

TRACHTENGAUDI X CLUBBING

Am 4. und 5. Mai ist es dann soweit und die Nacht der Tracht feiert PREMIERE im Paulaner am

Nockherberg. Unter dem Motto „Mogst Tanzn – Mogst Schmusn?“ wird die Trachtensaison für alle

Trachten & Lifestyle Liebhaber eingeläutet. Philip Greffenius schwärmt über die neuen Ticketkategorien

„In diesem Jahr gibt es auf der größten Trachtenveranstaltung außerhalb des Oktoberfestes für jeden

Geschmack den richtigen Platz. Vom Flirt & Single Mittelschiff, dem brodelnden Epizentrum der Nacht der

Tracht bis hin zum exklusiven Backstage Bereich direkt auf der Bühne, in Mitten der Live-Band „Bergluft“,

einer eigenen VIP-Bar und grandiosen Blick auf die feiernde Menge sind unsere Gäste bestens versorgt.“

Bye, bye Tinder – „Die Nacht der Tracht ist für alle Singles eine ideale Plattform zum oabandln.“ so der

Veranstalter Philip Greffenius.

Das Programm:

Fesche Madl und Buam gebn Gas: Zünftige Blasmusi und Goaßschnalzer der „Feldmochinger“ und

natürlich die Kultband „Bergluft“ bringen den Festsaal auch in diesem Jahr wieder zum Beben. Ebenfalls

darf natürlich der offizielle Fassansicht nicht fehlen. Für ein Update der aktuellen Trachtentrends sorgt die

fulminant, getanzte Modenshow von Angermaier Trachten. Ab 22 Uhr übernimmt DJ Enrico Ostendorf

(bekannt aus dem Charivari 95.5 Hitmix) die Turntables in der Clubbing Area. Es wird getanzt, gefeiert,

geschnapselt und geschmust bis in die frühen Morgenstunden.

Der Vorverkauf läuft! Tickets gibt es unter: www.nachtdertracht.de