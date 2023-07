Auf geht’s zur Jakobidult 2023 in der Au!

Perfekter Einstieg in die Sommerferien: Die Jakobidult auf dem Mariahilfplatz in der Au startet am Samstag, 29. Juli, und lädt bis Sonntag, 6. August, zum Bummeln, Einkaufen und Genießen ein. Rund 250 Marktkaufleute und Schausteller*innen bieten ihre Produkte und Waren zum Verkauf an. Mit Showtalent werden die besten Radi-Raspler, Polituren und Wischtücher in der Neuheiten-Gasse präsentiert. Es gibt Geschirr, Bürsten und vieles mehr. Die Jakobidult ist seit 1310 in München urkundlich belegt und damit die älteste der drei Auer Dulten. Veranstalter ist das Referat für Arbeit und Wirtschaft. Die Verkaufszeiten der Jakobidult sind täglich von 10 bis 20 Uhr. Die Fahrgeschäfte haben von 10.30 bis 20 Uhr geöffnet. Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft und Dult-Chef: „Ein Besuch auf der Jakobidult ist eine gute Gelegenheit, zum Auftakt der großen Ferien ein bisschen Urlaub dahoam bei einer Ur-Münchner Veranstaltung zu genießen. Beim gemeinsamen Bummel über das Dult-Gelände kann man über Überraschendes und Altbewährtes staunen und bei einem kühlen Getränk unter schattigen Kastanienbäumen das Spiel von Licht und Schatten genießen. Ein ganz besonderes Dult-Vergnügen ist eine Führung mit einem unserer Guides. Da erfahren selbst eingefleischte Dult-Fans noch etwas Neues.“

Erlebnisführungen Auer Dult und Familientag

Wer in die Geschichte und die Geschichten rund um die Auer Dult eintauchen möchte, kann an einer der etwa zweistündigen Erlebnistouren mit offiziellen München Guides teilnehmen. Ein Ratsch mit den Standlleuten gehört zu jeder Tour dazu. Während des Rundgangs werden auch verschiedene Dult-Schmankerl verkostet.

Zum Abschluss, und das ist diesmal neu, wird noch gemeinsam eine Runde im Russenrad gedreht. Die erste Führung startet am Samstag, 29. Juli, um 11 Uhr. Weitere Führungen finden statt am Sonntag, 30. Juli, 11 Uhr, Donnerstag, 3. August, 17.30 Uhr, Samstag, 5. August, 11 Uhr und Sonntag, 6. August, 11 Uhr. Treffpunkt für die Touren ist vor dem Hotel „Marias Platzl“, Mariahilfplatz 4. Weitere Informationen und Buchung der Führungen unter einfach-muenchen.de/dult-fuehrung. Tickets gibt es auch in den Tourist Informationen am Marienplatz und am Hauptbahnhof, Luisenstraße 1.

Ermäßigte Preise bietet der Schaustellerteil am Familientag, Dienstag, 1. August. Bänke für müde Kinder und Erwachsene sowie Wickel-, Still- und Abstellplätze für Kinderwagen sind vorhanden.

Gutscheine „Dult ist Kult!“

Dult-Gutscheine über einen Warenwert von 10 Euro gibt es in den Tourist Informationen am Marienplatz und am Hauptbahnhof oder auch im Online-Shop unter www.einfach-muenchen.de/gutscheine zu kaufen. Die Gutscheine können auf allen drei Dulten an jedem Stand und bei jedem Schaustellergeschäft eingelöst werden.

Pfarrei Mariahilf

Die Pfarrei Mariahilf lädt am Samstag, Sonntag und Mittwoch, jeweils um 15 Uhr, zu „Orgel um 3“ in die Kirche ein. In der Reihe „Musik zur Marktzeit“ spielt am 5. August um 11 Uhr Bastian Fuchs Musik von Max Reger. Der Eintritt ist frei.

Mit dem ÖPNV zur Auer Dult

Im Bereich der Auer Dult rund um den Mariahilfplatz bestehen keine Parkmöglichkeiten. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Auer Dult gut zu erreichen: mit der Straßenbahnlinie 18 (Haltestelle Mariahilfplatz), den Bussen 52 und 62 (Haltestelle Schweigerstraße) sowie mit der U1/2 (U-Bahn-Stationen Fraunhoferstraße oder Kolumbusplatz).

Information und Inspiration zur Auer Dult gibt es auf Instagram und auf www.auerdult.de. Dort findet sich auch ein Ausstellerverzeichnis mit komfortabler Suchfunktion.

Die nächste Auer Dult ist die Kirchweihdult vom 14. bis 22.Oktober.