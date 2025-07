Auf geht’s zur Jakobidult in der Au

Ein perfekter Einstieg in die Sommerferien: Die Jakobidult am Mariahilfplatz in der Au startet am Samstag, 26. Juli, und lädt bis Sonntag, 3. August, zum Bummeln, Einkaufen und Genießen ein. Rund 250 Marktkaufleute und Schaustellerbetriebe bieten ihre Produkte und Waren zum Verkauf an. Dazu kommen drei Biergärten. Die Verkaufszeiten der Jakobidult sind täglich von 10 bis 20 Uhr. Die Fahrgeschäfte haben von 10.30 bis 20 Uhr geöffnet. Am Dienstag, 29. Juli, ist Familientag mit ermäßigten Preisen im Schaustellerteil, wo auch das Russenrad steht, das heuer sein 100-jähriges Jubiläum feiert. Das kleine Riesenrad mit der alten Noten-Kon- zertorgel der Firma Wilhelm Bruder aus Waldkirch im Breisgau ist Stammgast auf der Auer Dult.

Am zweiten Dult-Sonntag, 3. August, bekommt der Dult-Zauberer Romagie wieder Unterstützung von zwei weiteren Zauberkollegen. Mit ihm im Wechsel verzaubern Christopher, der Hofzauberer der Landshuter Hochzeit, und Tom Kratz, Organisator des Straßen!Zauber!Festivals in Weilheim, die Dult-Gäste. Achtung: Gezaubert wird nur, wenn es nicht regnet. Die Jakobidult ist seit 1310 in München urkundlich belegt und damit die älteste der drei Auer Dulten. Um tiefer in die Geschichte und die Geschichten rund um die Auer Dult einzutauchen, bieten sich die rund zweistündigen Erlebnistouren mit einem offiziellen München-Guide an. Ein Ratsch mit den Standlleuten gehört zu jeder Führung dazu, genauso wie das Staunen über die Eloquenz der Verkäuferinnen und Verkäufer in der Neuheitengasse, die ihre Autopolitur, Multihobel oder Bambus-Wischtücher anpreisen. Weil Essen und Trinken auch auf der Dult Leib und Seele zusammenhalten, wird während des Rundgangs das eine oder andere Dult-Schmankerl verkostet.

Die erste Führung startet am Samstag, 26. Juli, um 11 Uhr. Weitere Führungen um 11 Uhr finden statt am Sonntag, 27. Juli, Samstag, 2. August, und Sonntag, 3. August. Zusätzlich gibt es noch einen Termin am Donnerstag, 31. Juli, um 17 Uhr. Der Treffpunkt ist vor dem Hotel „Marias Platzl“, Mariahilfplatz 4. Gebucht werden kann die Dult-Führung online unter www.einfach-muenchen.de/dult-fuehrung oder an der Tourist Information im Rathaus am Marienplatz.

Die Gutscheine „Dult ist Kult!“ über einen Warenwert von 10 Euro gibt es an der Tourist Information am Marienplatz oder auch im Online-Shop unter www.einfach-muenchen.de/gutscheine zu kaufen. Die Gutscheine können auf allen drei Dulten an jedem Stand und bei jedem Schaustellergeschäft eingelöst werden.

Information und Inspiration zur Auer Dult gibt es auf Instagram und unter www.auerdult.de. Dort findet sich auch ein Ausstellerverzeichnis mit komfortabler Suchfunktion.

Die nächste Auer Dult ist die Kirchweihdult von 18. bis 26. Oktober.