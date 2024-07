Auf geht’s zur Jakobidult in der Au ab 27.07.2024

Perfekter Einstieg in die Sommerferien: Die Jakobidult – seit 1310 in München urkundlich belegt und damit die älteste der drei Auer Dulten – startet am Samstag, 27. Juli, und lädt bis Sonntag, 4. August, zum Bummeln, Einkaufen und Genießen ein. Rund 250 Marktkaufleute und Schausteller*innen bieten auf dem Mariahilfplatz ihre Produkte und Waren zum Verkauf an. Dazu gibt es einen Schaustellerteil und drei Biergärten. Die Verkaufszeiten der Jakobidult sind täglich von 10 bis 20 Uhr. Die Fahrgeschäfte haben von 10.30 bis 20 Uhr geöffnet.

Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft und Dult-Chef: „Ein Besuch auf der Jakobidult zum Auftakt der großen Ferien ist für mich schon Tradition. Beim Flanieren über das Dult-Gelände Neuheiten, Handarbeiten und Antiquitäten entdecken, danach bei einem kühlen Getränk unter schattigen Kastanienbäumen das Flair genießen. Was gibt es Schöneres?“ Erstmals auf der Dult mit dabei ist Alina Perl mit Deko-Artikeln aus Epoxit-Harz. Filztaschen mit auswechselbaren Stoffbändern gibt es bei Marion Seidler. Premiere feiert heuer die „Watschgerei“, die Bio-Dinkelfladen im Angebot hat. Auch das Altbewährte und Geliebte fehlt nicht: der große Geschirrmarkt, die riesige Auswahl an Bürsten und Besen oder die großen und kleinen Schätze bei den Tandler*innen. Mit Eloquenz und Showtalent werden die besten Radi-Raspler, Polituren und Wischtücher in der Neuheiten-Gasse präsentiert.

Erlebnisführungen Auer Dult

Wer tiefer in die Geschichte und die Geschichten rund um die Auer Dult eintauchen möchte, kann an einer der etwa zweistündigen Erlebnistouren mit offiziellen München Guides teilnehmen. Ein Ratsch mit den Standlleuten gehört zu jeder Tour dazu. Während des Rundgangs werden auch verschiedene Dult-Schmankerl verkostet.

Zum Abschluss, und das ist diesmal neu, wird noch gemeinsam eine Runde im Russenrad gedreht. Die erste Führung startet am Samstag, 27. Juli, 11 Uhr. Weitere Führungen finden statt am Sonntag, 28. Juli, 11 Uhr, Donnerstag, 1. August, 17 Uhr, Samstag, 3. August, 11 Uhr, und Sonntag, 4. August, 11 Uhr.

Treffpunkt für die Touren ist vor dem Hotel „Marias Platzl“, Mariahilfplatz 4. Weitere Infos und Buchung der Führungen unter einfach-muenchen.de/dult-fuehrung. Tickets gibt es auch in den Tourist Informationen am Marienplatz und am Hauptbahnhof (Luisenstraße 1).

Familientag und Gutscheine „Dult ist Kult!“

Ermäßigte Preise bietet der Schaustellerteil am Familientag, Dienstag, 30. Juli. Bänke für müde Kinder und Erwachsene sowie Wickel-, Still- und Abstellplätze für Kinderwagen sind vorhanden.

Dult-Gutscheine über einen Warenwert von 10 Euro gibt es an den Tourist Informationen am Marienplatz und am Hauptbahnhof oder auch im Online-Shop unter www.einfach-muenchen.de/gutscheine zu kaufen. Die Gutscheine können auf allen drei Dulten an jedem Stand und bei jedem Schaustellergeschäft eingelöst werden.

Pfarrei Mariahilf

Die Pfarrei Mariahilf lädt am Samstag, Sonntag und Mittwoch jeweils um 15 Uhr zu „Orgel um 3“ in die Kirche ein. Am Samstag, 3. August, beginnt um 19.15 Uhr das Konzert zur Jakobidult mit Bastian Fuchs. Zum Dult-Schluss gibt es am 4. August ab 19 Uhr ein Orgelkonzert mit Gudrun Forstner. Der Eintritt ist frei.

Mit dem ÖPNV zur Auer Dult

Im Bereich der Auer Dult rund um den Mariahilfplatz bestehen keine Parkmöglichkeiten. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Auer Dult gut zu erreichen: mit der Straßenbahnlinie 18 (Haltestelle Mariahilfplatz, den Bussen 52 und 62 (Haltestelle Schweigerstraße) sowie mit der U1/2 (U-Bahn-Stationen Fraunhoferstraße oder Kolumbusplatz).

Achtung: Aufgrund von Gleisbauarbeiten fährt ab Montag, 29. Juli, die Tram 25 von der Haltestelle „Sendlinger Tor“ zum Mariahilfplatz. Nähere Informationen unter www.mvg.de.

Informationen und Inspiration zur Auer Dult gibt es auf Instagram und unter www.auerdult.de.

Dort findet sich auch ein Ausstellerverzeichnis mit Suchfunktion. Die nächste Auer Dult ist die Kirchweihdult vom 19. bis 27. Oktober.