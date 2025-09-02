Auf geht’s zur Neuhauser Musiknacht 2025 mit 49 Bands in 41 Gaststätten, Clubs und Bars

Am Samstag, den 25. Oktober 2025 heißt es wieder Neuhauser Musiknacht – mit 49 Bands in 41 Gaststätten, Clubs und Bars an nur einem Abend in nur einem Münchner Stadtviertel!

Zum zwölften Mal lädt dieses Mal das zentral gelegene Münchner Stadtviertel Neuhausen zu seiner eigenen Musiknacht zwischen Donnersberger Brücke, Hirschgarten und Olympia Park ein. Dabei präsentiert es neben dem großen musikalischen Angebot auch die Vielfalt seiner Lokalitäten: Vom kleinen Café über die örtliche Stadtbibliothek, die etablierte Konzerthalle und den beliebten Jugendtreff bis hin zur traditionellen Stammkneipe beteiligen sich in diesem Jahr 41 unterschiedliche Spielstätten an der Münchner Kult-Musiknacht.

Seit 2010 überzeugt die Neuhauser Musiknacht jedes Jahr aufs Neue mit einem facettenreichen Programm mit starkem lokalen Bezug, denn für diesen einen Abend versammelt sich ein Großteil der Münchner Musikszene in nur einem Stadtviertel.

Ab 20 Uhr tritt in jeder Spielstätte eine andere Band auf: Von Jazz, Swing, Blues und Pop über Indie, Punk und Latin bis hin zu den guten alten Rock Classics – auch dieses Mal kommen hauptsächlich lokale Bands zum Zug. Und in den Setpausen können die Besucherinnen und Besucher zur nächsten Bands wechseln, denn alle Spielstätten sind leicht zu Fuß zu erreichen.

Bühne frei also für ein musikalisches Festival rund um den Rotkreuzplatz!

Fakten:

Veranstaltung: Neuhauser Musiknacht 2025

Datum: Samstag, 25. Oktober 2025

Ort: 41 Spielstätten in Neuhausen-Nymphenburg in München

Live: 49 Bands mit rund 220 Musikerinnen und Musikern

Uhrzeit: 20:00 Uhr bis 00:00 Uhr

+ 19:00 Uhr Eröffnungskonzert auf dem Rotkreuzplatz

+ 00:00 Uhr Abschlusskonzert im Kultur im Trafo

Eintritt: € 7,50 (VVK über München Ticket zzgl. VVK-Gebühr)

Veranstalter: Bang Bang! Concerts / Nikola Strnad

Weblink: www.neuhausermusiknacht.de