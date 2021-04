Auf geht’s zur (virtuellen) Auer Dult!

Nach der Absage der Maidult wegen der Corona-Krise ist bei Fans der Münchner Traditionsveranstaltung bis zur nächsten Auer Dult erneut Geduld gefragt. Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft und Chef der Auer Dult: „Die Auer Dulten sind ein Erlebnis für alle Sinne. Auch wenn die Maidult dieses Jahr coronabedingt erneut ausfallen muss, bieten Onlineshops, Dult-Gutscheine und andere neue virtuelle Erlebnisse die Möglichkeit, die Dult-Sehnsucht etwas zu stillen. Natürlich können die digitalen Angebote kein vollwertiger Ersatz für die Auer Dult sein, sie sind aber doch eine schöne Unterstützung für unsere Münchner Traditionsveranstaltung und bieten ein vertrautes Heimatgefühl.“

In neuem Kleid: auerdult.de

Die offizielle Website auerdult.de präsentiert sich im neuen digitalen Gewand mit Informationen rund um den beliebten Jahrmarkt, ein großes Ausstellerverzeichnis zum Bummeln und Shoppen – und der neuen Rubrik „Mia san Dult“ mit Portraits von Marktkaufleuten und Schaustellern der Auer Dult.

Mehr Auswahl: Online shoppen und stöbern

Mittlerweile bieten über 130 Marktkaufleute der Auer Dult ihre Waren zum Online-Shopping an. Das Online-Ausstellerverzeichnis wird zum Marktplatz, um direkt mit den einzelnen Markthändlern Kontakt aufzunehmen. Je nach Aussteller und Warensortiment wird über Online-Shop, E-Mail oder telefonisch bestellt. Die Zustellung erfolgt per Postversand, Abholung nach Vereinbarung im Ladengeschäft, in der Werkstatt oder mit persönlicher Lieferung.

Neu: Virtueller Dult-Bummel

Ein (fast) echtes Dult-Erlebnis verspricht der neue virtuelle Dult-Bummel von Grit Ranft. Als offiziell ausgebildete Guide der Landeshauptstadt München und Kennerin der Auer Dult macht sie an zwei Terminen (29. April und 1. Mai 2021) einen Online-Spaziergang über den Mariahilfplatz. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl kommen Dult-Fans voll auf Ihre Kosten. Es ist jederzeit möglich, sich mit dem Guide auszutauschen und Fragen zu stellen. Insider-Infos garantiert!

Information und Buchung: www.einfach-muenchen.de

Fortsetzung: Gutschein-Aktion „Dult ist Kult!“

Damit die Dult Kult bleibt, wird die Gutscheinaktion „Dult ist Kult!“ wegen des großen Erfolgs fortgesetzt. Das Referat für Arbeit und Wirtschaft hatte in Kooperation mit dem Bayerischen Landesverband der Marktkaufleute und Schausteller e.V. und dem offiziellen Stadtportal muenchen.de letztes Jahr die Gutscheinaktion „Dult ist Kult!“ ins Leben gerufen. Dultfans können dabei Wertgutscheine kaufen und auf einer der nächsten Auer Dulten einlösen. Neu: Die Gutscheine können bei München Tourismus bequem online bestellt und per Kreditkarte bezahlt werden (einfach-muenchen.de). Wer lieber per Banküberweisung vorab bezahlt, kann die Gutscheine auch weiterhin beim Bayerischen Landesverband für Marktkaufleute und Schausteller e.V. per E-Mail bestellen.

Die Gutscheine haben einen Wert von 10 Euro und werden mit einem Rabatt von 10 Prozent zu je 9 Euro verkauft. Sie sind unbefristet gültig und können auf jeder Auer Dult an allen Tagen sowie an allen Verkaufsständen und Fahrgeschäften eingelöst werden.

Alle Infos zur Gutscheinaktion: www.auerdult.de