Auf geht’s zur WirtshausWiesn vom 21. September bis 6. Oktober 2024

„Ganz München ist Wiesn!“, die WirtshausWiesn findet heuer zum fünften Mal statt!

Die WirtshausWiesn – parallel zum Oktoberfest vom 21. September bis 6. Oktober 2024 – in den über 40 teilnehmenden Gaststätten.

Die WirtshausWiesn: beliebt, münchnerisch, erfolgreich, von vielen Münchnern und Besuchern aus dem Umland und aller Welt geschätzt!

.

„Wir freuen uns sehr, dass die WirtshausWiesn so gut von den Münchnerinnen und Münchnern angenommen wird! Nachdem sie schon das fünfte Mal stattfindet, kann man in Bayern schon fast von Brauchtum sprechen! Wegen des großen Erfolgs wird diese Aktion der Münchner Innenstadtwirte sogar nochmal erweitert – und zwar auf fünf Wirtshäuser im Umkreis der Innenstadt“ so Gregor Lemke, Vorsitzender des Vereins der Münchner Innenstadtwirte.

Die Wiesn ist kein Ort, die Wiesn ist ein Lebensgefühl! Die WirtshausWiesn 2024 – zum fünften Mal hintereinander und zum dritten Mal zeitgleich mit dem Oktoberfest.

“Die Wiesn und die WirtshausWiesn sind jeweils etwas ganz Eigenständiges – und ergänzen sich perfekt! Wir freuen uns, dass die Wiesn-Atmosphäre in der ganzen Stadt sehr gut angenommen wird. Schaut man die Geschichte an, den Ursprung des Oktoberfests, dann kann man durchaus sagen: WirtshausWiesn ist gelebte Tradition!“ sagt Peter Inselkammer, Wiesnwirte-Sprecher.

Was ist geboten?

Gelebte und geliebte Wiesn-Traditionen in den Wirtshäusern! Natürlich gibt es das berühmte Wiesnbier der sechs Münchner Brauereien und Festbier aus dem Umland! Die Wirtshäuser werden wieder ganz individuell wiesntypisch geschmückt, zum Beispiel mitLebkuchenherzen und frischem Hopfen, was an die duftende Deko in den Festzelten erinnert.

Dazu werden die Wiesn-Klassiker aus den Wiesn-Zelten serviert: Frisch gebratene Hendl mit knuspriger Haut, Schweinshaxn oder Braten mit Knödel, Kässpatzen oder auch eine klassische Wiesn-Brotzeit mit frischer Brezn, Obazda und Wurstsalat. Ein paar Specials dürfen auch nicht fehlen: Neben Hendl, Haxn oder Steckerlfisch ist oft auch bayerisch-kreative Küche im Angebot – zum Beispiel WirtshausWiesn-Pizza und der WirtshausWiesn-Cocktail.

Und was wäre das Wiesngefühl ohne Musik – die spielt auch in den Wirtshäusern und Biergärten. Dabei gibt es nicht nur traditionelle Klänge, auch junge bayerische Musik ist vertreten. Schunkeln erwünscht! Natürlich am besten in Dirndl oder Lederhose.

Was ist neu?

„5 neue Freunde!“

Wegen des großen Erfolgs wird die Aktion der Münchner Innenstadtwirte nochmals erweitert! Die WirtshausWiesn wird in diesem Jahr auch in fünf Wirtshäusern im Umkreis der Innenstadt stattfinden. Die fünf Freunde der WirtshausWiesn sind: Alter Wirt Moosach, Augustiner-Keller, Augustiner Schützengarten, Ayinger in der Au und der Königliche Hirschgarten.

Neuer WirtshausWiesn-Cocktail

Es gibt nicht nur Festbier und Wiesnschmankerl!

Brenner Grill hat einen neuen WirtshausWiesn-Cocktail kreiert, den „Toboggan-Gimlet“, benannt nach dem alten klassischen Fahrgeschäft auf der Wiesn.

Neuer WirtshausWiesn – Krug

Zur WirtshausWiesn 2024 gibt es natürlich den neuen WirtshausWiesn – Krug, den fünften!

Gestaltet von der Münchner Designerin Manuela Zumbansen.

“Die Wiesn ist ein Lebensgefühl und steht auch für die beliebten Wiesnschmankerl, die gibt es natürlich auch auf der WirtshausWiesn: Klassiker wie Hendl, Haxn, Schweinsbraten, Steckerlfisch…und auch vegetarische Gerichte, wie Kässpatzen, Spinatknödel und Obazdn gibt es in den über 40 Gaststätten, die mitmachen. Und natürlich gibt es das berühmte Wiesnbier der sechs Münchner Brauereien und das Festbier aus dem Umland!” so Oliver Wendel, Mitglied Vorstand Münchner Innenstadtwirte.

Die Geschichte der WirtshausWiesn

Gestartet wurde die WirtshausWiesn im Jahr 2020, als kein Oktoberfest stattfinden durfte.

„2020 haben wir als Würdigung der Oktoberfestzeit mit der WirtshausWiesn angefangen. Damals hätten wir uns die große Akzeptanz und die Beliebtheit unter den Münchnern nicht träumen lassen.“ Gregor Lemke, Vorsitzender des Vereins der Münchner Innenstadtwirte.

Also gabs die nächste WirtshausWiesn gleich im Jahr drauf nochmal, 2021.

Seit 2022 findet die WirtshausWiesn parallel zum Oktoberfest statt, so auch in diesem Jahr, vom 21.September bis zum 6.Oktober 2024 – unter dem Motto ganz München ist Wiesn.

Ursprung 1810 – die WirtshausWiesn ist gelebte Tradition!

Die Wirtshauswiesn geht zurück auf den Ursprung des Oktoberfests – auf die Feierlichkeiten zur königlichen Hochzeit von Kronprinz Ludwig von Bayern und Therese von Sachsen-Hildburghausen im Jahre 1810. Das allererste Oktoberfest wurde allerdings nicht auf der Theresienwiese gefeiert, dort fand nur ein Pferderennen statt. Gegessen, getrunken und gesungen wurde in den Münchner Wirtshäusern! König Maximilian I. hatte im Anschluss an die Hochzeit, das Volk fünf Tage lang zu Speis und Trank eingeladen. Und diesen Ursprung feiern wir mit euch! Die WirtshausWiesn ist echtes bayerisches Brauchtum und ist eine Würdigung des Oktoberfests.

Der Kini zapft an!

Die Wiesn hat den Oberbürgermeister zum Anzapfen. Die WirtshausWiesn wird sogar königlich angezapft: von einem passionierten König Ludwig II-Darsteller, als prunkvoller Nachfahre von Ludwig I, auf dessen Hochzeit ja die Wiesn und die WirtshausWiesn zurückgeht!

TERMIN: Angezapft wird die WirtshausWiesn am Samstag, 21.September 2024 um 12.00 Uhr mittags beim Augustiner Klosterwirt vom Kini persönlich.

WirtshausWiesn: Vielfalt, für jeden etwas mit dabei!

Die Brauerei-Prachtgespanne werden nicht nur auf der Theresienwiese unterwegs sein, sondern auch Station an teilnehmenden Wirtshäusern machen.Alle Besucher, gerne in Tracht, sind herzlich willkommen!