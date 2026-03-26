Auf geklauten E-Scooter mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen unterwegs
Am Dienstag, 24.03.2026, gegen 13:10 Uhr, wurden in der Münchner Straße in Planegg zwei Jugendliche einer Kontrolle unterzogen, da sie gemeinsam auf einem E-Scooter mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen unterwegs waren. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter am 25.10.2025 von einem Fahrradabstellplatz in Planegg entwendet worden war.
Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um einen 14-jährigen Deutsch-Iraker und einen 14-jährigen Syrer, jeweils mit Wohnsitz in Gräfelfing. Beide wurden zur weiteren Sachbearbeitung zur Polizeiinspektion 46 (Planegg) verbracht und im Anschluss an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Der E-Scooter wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Sie wurden wegen des Diebstahls angezeigt.
Das Kommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
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