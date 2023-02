Auf in die Ritterschwemme auf Schloss Kaltenberg!

Die Ritterschwemme auf Schloss Kaltenberg hat nach der Winterpause ab dem 23. Februar endlich wieder geöffnet. Zu den Terminen, die sich jeder schon heute dick im Kalender vormerken sollte, gehört mit Sicherheit das große Starkbierfest am 3. März 2023. Alle Neuerungen, Klassiker und Angebote der Ritterschwemme in der Übersicht.

Von Donnerstag bis Sonntag verwöhnt die Ritterschwemme auf Schloss Kaltenberg ab dem 23. Februar wieder mit bester bayerischer Küche und ausgezeichneten Bieren. Zum Start nach der Winterpause präsentiert das beliebte Ausflugslokal eine überarbeitete Speisekarte und gewährt einen ersten Blick in den reich gefüllten Eventkalender.

Zu den Highlights der Ritterschwemme zählen Klassiker wie der ofenfrische Schweinebraten, der Zwiebelrostbraten oder der Kaiserschmarrn aus Dinkelmehl. Immer freitags lohnt der Besuch auf Schloss Kaltenberg für die Spezialitäten direkt vom Grill. Saisonale Einflüsse schlagen sich sowohl in der Hauptkarte als auch in der Wochenkarte wieder und sorgen immer wieder für Abwechslung.

Und dann sind da ja auch noch die zahlreichen Events, die das Erlebnis Ritterschwemme bereichern. Ob Gartentage, Vatertag oder Tanz in den Mai – in der Ritterschwemme wird gefeiert.

Das gilt auch für die Starkbierzeit. Am 3. März 2023 dürfen Manns- und Weibsbilder auf dem öffentlichen Starkbierfest unter Beweis stellen, was sie wirklich auf dem Kerbholz haben. Der gefährlich süffigen Ritterbock (0,5 l, 5€) aus der König Ludwig Brauerei, der heuer wieder serviert wird, hat bisher noch jeden Ritter aus der Rüstung gehauen. Und dann darf sich die Feiernden auch noch im Steinheben probieren. Mal schauen, welcher Kraftprotz sich den 1. Preis – Tickets fürs Kaltenberger Ritterturnier – sichern kann. Musikalisch untermal wird das Starkbierfest in der Ritterschwemme von den Wallershausener Blasmusikanten.

Tickets für das Event gibt es hier:

Ticketshop direkt: https://ritterschwemme.ticketmachine.de/de

oder auf https://www.schloss-kaltenberg-ritterschwemme.de/

Ein letzter Tipp: Wer es noch nicht kennt, sollte das opulente Rittermahl in der Ritterschwemme unbedingt auf seine gastronomische Bucket-Liste setzen. Das muss man gesehen, geschmeckt und gespürt haben.