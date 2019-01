Aufgriff erster Güterzugmigranten 2019

Am Donnerstagmorgen (17. Januar) griff die Bundespolizei in der Nähe des DB-Betriebswerkwerkes Steinhausen drei Personen auf, die zuvor mit einem Güterzug, aus Italien kommend, unerlaubt in die Bundesrepublik eingereist waren.

Gegen 05:30 Uhr wurden an die Bundespolizei drei Personen gemeldet, die vom Rangierbahnhof Ost kommend, in den Gleisen Richtung DB Betriebswerk Steinhauen unterwegs waren. Befragungen der Aufgegriffenen ergaben, dass zwei zwanzigjährige Nigerianer und ein 17-Jähriger aus Sierra Leone auf einem aus Italien kommenden Güterzug über den Brenner und durch Österreich weiter bis nach München gefahren waren.

Ein Helikopter der Bundespolizei-Fliegerstaffel Oberschleißheim überflog daraufhin den Streckenabschnitt um auszuschließen, dass sich gegebenenfalls weitere Personen unerlaubt in bzw. an den Gleisanlagen befinden. Eine ärztliche Versorgung der drei Migranten war nicht notwendig. Sie befanden sich, trotz widriger äußerer Bedingungen, in einem, an den Umständen gemessen, befriedigendem gesundheitlichen Zustand. Die drei äußerten ein Asylbegehren und wurden an die Polizei des Freistaates Bayern übergeben. Es kam lediglich zu geringfügigen bahnbetrieblichen Auswirkungen.

Im zurückliegenden Jahr gingen die Aufgriffe von Migranten, die zuvor mittels Güterzug unerlaubt in die Bundesrepublik eingereist waren, und das Transportmittel auf Münchner Bahnanlagen verlassen hatten, deutlich zurück. So wurden 2018 insgesamt -122- Personen aufgegriffen, nachdem es 2017 noch -565- und im Jahr 2016 (beginnend ab Oktober 2016) -265- waren.

Der Rückgang wird vor allem auf die umfangreichen Güterzugkontrollen von italienischen, österreichischen und deutschen Behörden zurückgeführt, die diese schleusungsrelevante Route zuletzt beinahe zum Erliegen brachten. Dabei wurden im zurückliegenden Jahr erst am Bahnhof in Rosenheim, später auch am Brenner – bei umfangreichen Einsätzen – in mehreren Fällen Migranten von Güterzügen geholt, bevor sie München erreichen konnten.