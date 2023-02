Aufholjagd ohne Erfolg: Red Bulls unterliegen Köln

Red Bull München musste sich am 51. Spieltag den Kölner Haien nach engem Fight mit 2:4 (0:2|0:1|2:1) geschlagen geben. Vor 5.120 Zuschauern im Olympia-Eisstadion trafen Patrick Hager und Zach Redmond für den Spitzenreiter der PENNY DEL, der einen 0:3-Rückstand nach zwei Dritteln um ein Haar noch aufgeholt hätte.

Spielverlauf

Vorsichtiger Beginn auf beiden Seiten – bis die Haie in der vierten Minute durch Moritz Müller zuschnappten. Die Münchner mussten kämpfen, fanden schwer ins Spiel. Köln verteidigte konzentriert, konterte gefährlich und erhöhte im ersten Powerplay: Louis-Marc Aubry traf zum 0:2-Pausenstand (18.).

Die Red Bulls starteten etwas wacher und angriffslustiger ins zweite Drittel, doch die Haie hielten weiter dagegen. Ein holpriges, wildes Match. Offensiv gelang beiden Teams wenig, Defensive war Trumpf. In der 38. Minute nutzte Kölns Nicholas Baptiste eine Unaufmerksamkeit in der Hintermannschaft der Red Bulls, um zum 0:3 einzuschieben (38.). Mit diesem Spielstand ging es in die Kabine.

Im Schlussabschnitt drängte München, agierte aber weiter zu kompliziert und ohne Fortune. Köln stand stabil, lauerte auf Fehler und trug seine Gegenangriffe mit dem Selbstvertrauen aus einer klaren Führung vor. Dann knifflige Situation mit langem Videobeweis und endlich das Tor für München: Hager verkürzte auf 1:3 (55.). 3:23 Minuten vor Schluss nahm Trainer Don Jackson den Torhüter vom Eis. Köln wackelte, Redmond traf zum 2:3 (59.). München kämpfte um den Ausgleich. Vergeblich: Aubry traf in der Schlussminute zum 2:4 ins verwaiste Münchner Tor.

Konrad Abeltshauser:

„Das Spiel haben wir im ersten Drittel verloren. Die Kölner sind in Führung gegangen und wurden immer selbstbewusster. Für uns stand dann einfach die Null zu lange. Wir müssen die Partie abhaken, daraus lernen und in Bietigheim wieder Gas geben.“

Tore:

0:1 | 03:42 | Moritz Müller

0:2 | 17:53 | Louis-Marc Aubry

0:3 | 37:02 | Nicholas Baptiste

1:3 | 54:16 | Patrick Hager

2:3 | 58:27 | Zach Redmond

2:4 | 59:48 | Louis-Marc Aubry

Zuschauer:

5.120