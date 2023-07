Das besonders schwere Gewitter in der Nacht auf Mittwoch hat im ganzen Stadtgebiet erhebliche Schäden an den Bäumen in den öffentlichen Grünanlagen und im Straßenbegleitgrün verursacht. Viele Äste sind abgebrochen und zahlreiche Bäume umgestürzt.

Das Baureferat arbeitet mit Hochdruck daran, das abgebrochene Gehölz zu entfernen. Wegen des beträchtlichen Schadenumfangs können die Aufräumarbeiten in verschiedenen Bereichen dennoch bis über das Wochenende hinaus dauern.