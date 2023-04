Auftakt der Freibadsaison 2023 im Schyrenbad 2. Mai 2023

Durchs Becken kraulen, sich auf die Rutsche oder aufs Sprungbrett trauen oder schlicht auf der Liegewiese mit einem Eis in der Hand die Zeit genießen: Die Münchner Freibadsaison beginnt am Dienstag, 2. Mai. Traditionell eröffnet das Schyrenbad, das älteste Münchner Freibad, um 7 Uhr die Freibadsaison. Ab Montag, 15. Mai, folgen dann die weiteren Freibäder: Westbad, Michaelibad, Prinzregentenbad, Ungererbad, das Naturbad Maria Einsiedel sowie das Dantebad. Alle Freibäder werden wieder mit den regulären Wassertemperaturen betrieben – ab 2. Mai bekommt zudem das Michaeli-Hallenbad wieder die gewohnten Beckentemperaturen. Nur das Bad Georgenschwaige bleibt wegen des Umbaus in ein CO 2 -neutrales Naturbad geschlossen.

Extra langes Freibadvergnügen

Im Schyrenbad kann heuer bereits zum Start das Frühschwimmer-Angebot realisiert werden: Ab 7 Uhr heißt es von Montag bis Freitag „Becken frei“ für alle, die gern mit einer Schwimm-Einheit in den Tag starten.

Und noch auf eine weitere Verlängerung können sich die Freibadfans freuen. Nicole Gargitter und Clara Kronberger, SWM Bäderleitung: „Eine Verlängerung der Badezeit am Abend ist ein vielfach geäußerter Kundenwunsch. Das wollen wir in den Freibädern in diesem Sommer möglich machen: Wetterabhängig sollen die Freibäder an heißen Tagen im Juni und Juli in die Abend-Verlängerung bis 21 Uhr gehen.“

Im Mai, August und September öffnen die Freibäder regulär Montag bis Donnerstag um 10 Uhr, am Freitag, Samstag und Sonntag um 9 Uhr. Schluss ist um 19 Uhr, bei schönem Wetter um 20 Uhr.

Mit dem Online-Ticket direkt durchs Drehkreuz

Das 2022 eingeführte Online-Ticket lohnt sich in dieser Freibadsaison noch ein Stück mehr: Mit dem Bäderticketkauf vorab im Internet erhalten die Besucherinnen und Besucher einen QR-Code. Diesen können sie nun auch direkt am Drehkreuz scannen, ohne Schlangestehen an der Kasse an sonnigen Sommertagen.

Die Bezahlung an der Kasse und der Eintritt am Drehkreuz mit der aufgeladenen Bäderkarte sind natürlich unverändert möglich.

Freier Freibad-Eintritt bis 12 Jahre

Nach Beschluss des Stadtrats ist der Freibad-Eintritt 2023 für Kinder bis 12 Jahre wieder kostenlos. Ebenso dürfen alle MünchenPass- sowie in der Urlaubszeit auch die Ferienpass-Besitzerinnen das Sommervergnügen in der Stadt kostenfrei genießen.

Aktuelle Infos: www.swm.de/baeder