Auftakt der Freibadsaison 2025 im Schyrenbad am Donnerstag, 1. Mai 2025

In München startet die Freibadsaison traditionell am 1. Mai im Schyrenbad. So auch in diesem Jahr: Das älteste Münchner Freibad öffnet am Feiertag (Tag der Arbeit) um 9 Uhr – egal, wie das Wetter wird.

Am Donnerstag, 15. Mai, folgen dann die Freibäder Westbad, Michaelibad, Prinzregentenbad, Ungererbad sowie das Dantebad.

Das Naturbad Maria Einsiedel startet – vorbehaltlich des erforderlichen Pflanzenwachstums im Aufbereitungsteich – am 2. Juni in die Saison. Am selben Tag öffnet auch das neue Naturbad Georgenschwaige in Schwabing erstmals seine chlorfreien Becken für die Badegäste.

Öffnungszeiten der Freibäder

Die Freibäder haben regulär Montag bis Donnerstag ab 10 Uhr geöffnet, am Freitag, Samstag und an Sonn- und Feiertagen ab 9 Uhr. Schluss ist um 19 Uhr, bei schönem Wetter um 20 Uhr.

Frühschwimmerangebote

Im Schyrenbad können sich die Frühschwimmer von Montag bis Freitag ab 7 Uhr ins Becken stürzen, im Prinzregentenbad gibt es das Frühschwimmerangebot ab 7 Uhr jeweils am Dienstag und Donnerstag.

Mit dem Online-Ticket direkt durchs Drehkreuz

Das Online-Ticket lohnt sich besonders für alle, die es eilig haben: Mit dem Bäderticketkauf vorab im Internet erhalten die Besucher*innen einen QR-Code. Diesen können sie direkt am Drehkreuz scannen, ohne Schlangestehen an der Kasse an sonnigen und gut besuchten Sommertagen.

Die Bezahlung an der Kasse und der Eintritt am Drehkreuz mit der aufgeladenen Bäderkarte sind aber natürlich weiterhin möglich.

Freier Freibad-Eintritt bis 12 Jahre

Nach Beschluss des Stadtrats ist der Freibad-Eintritt 2025 für Kinder bis 12 Jahre wieder kostenlos. Ebenso dürfen alle MünchenPass- sowie in der Urlaubszeit auch die Ferienpass-Besitzer*innen das Sommervergnügen in der Stadt kostenfrei genießen. Der Ganztages-Preis für alle Freibäder liegt in der Saison 2025 bei 6,30 Euro, ermäßigt bei 4 Euro.

Nicole Gargitter, Leitung der M-Bäder:

„Der Sommer steht vor der Tür, die Auswinterungsarbeiten in den Freibädern liegen in den letzten Zügen und werden pünktlich zum Saisonstart abgeschlossen. Wir freuen uns darauf, dass es in den Freibädern endlich wieder los geht und hoffen, auch dieses Jahr wieder viele Badegäste in und um die Becken begrüßen zu dürfen.“

