Auftakt der Wettkampfsaison: Bühne frei für das spannendste Kletterjahr aller Zeiten

Boulderweltcup in Meiringen – der lang ersehnte Startschuss

Es ist der Auftakt des Kletterjahres. Der Boulderweltcup im schweizerischen Meiringen bietet am 16. und 17. April dieses Jahres wieder die erste wichtige Möglichkeit für die Kletter-Elite, ihr Können auf den Prüfstand zu stellen. Das lässt sich das deutsche Team nicht entgehen und reist mit einer hochkarätigen Besetzung an. Vom Deutschen Alpenverein gehen fünf Damen und sechs Herren an den Start: Mit dabei sind Alma Bestvater (DAV Weimar), Afra Hönig (DAV Landshut), Roxana Wienand (DAV Aschaffenburg), Hannah Meul (DAV Rheinland-Köln), Mona Kellner (DAV Freising), Yannik Flohe (DAV Aachen), Christoph Schweiger (DAV Ringsee), Philipp Martin (DAV Allgäu-Kempten), Max Kleesattel (DAV Schwäbisch Gmünd), und natürlich die beiden Olympioniken Alex Megos (DAV Erlangen) und Jan Hojer (DAV Frankfurt/Main).

Das DAV-Team trifft im Haslital auf eine harte Konkurrenz: Die Herren bekommen es mit Superstar Adam Ondra (CZE), Jakob Schubert (AUT), Keita Watabe (JPN), und vielen weiteren Profis zu tun. Dem Publikum an den Bildschirmen wird einiges geboten: Von den 20 für Tokio qualifizierten Athleten starten immerhin 12. Bei den Damen ist das Line-Up ebenfalls äußerst hochkarätig: Die Slowenin Janja Garnbret wird an die Griffe gehen, genauso wie Fanny Gibert (FRA) und Julia Chanourdie (FRA), Chloe Caulier (BEL), Janja Garnbret (SRB), Jessy Pilz (AUT) und die beiden Japanerinnen Miho Nonaka und Akiyo Noguchi. Insgesamt 11 Olympionikinnen sind in Meiringen zu sehen. Der Wettkampf wird ohne Publikum vor Ort und unter strengen Corona-Auflagen stattfinden.