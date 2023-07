Auftakt-Wochenende auf Schloss Kaltenberg

Das größte mittelalterliche Ritterturnier der Neuzeit, ein Spektakel voller Magie, Musik, und Abenteuer.

Den Auftakt des Turniers 2023 bildete die Gauklernacht am 14. Juli. Für diese haben sich die in diesem Jahr anwesenden Musikgruppen eine besondere Überraschung ausgedacht: Statt in den bekannten Formationen haben sich die Gruppen gemischt und neu zusammengefunden und so für einzigartige Töne auf Schloss Kaltenberg gesorgt.

Ganz besonders darf sich das Kaltenberger Publikum auf die Auftritte der Gruppe Koenix freuen, die neben bekannten Bands wie Corvus Corax oder Tanzwut, mit ihrem mitreißenden Mittelalter-Sound begeistert.

Doch der Höhepunkt ist zweifellos die große Ritterturnier-Show – In diesem Jahr sorgen umtriebige und listige Machenschaften des schwarzen Ritters für ein unterhaltsames und spannendes Ränkespiel beim Ringen zwischen Gut und Böse und der alles entscheidenden Frage: Wer wird das Turnier gewinnen und das Schicksal des Landes bestimmen? Diese Show, in der fantastische Pferde und ihre wagemutigen Reiter unglaubliche Stunts und Kunststücke zeigen, sorgt in der Arena für Emotionen pur.