Aufwendige Rettung nach Sturz im Wald – Harlaching

Eine junge Frau hat sich am späten Mittwochvormittag bei einem Spaziergang mit ihrem Hund verletzt. Die Rettung durch die Feuerwehr München gestaltete sich aufwendig.

Am späten Mittwochvormittag stürzte eine 24-jährige Frau über eine Wurzel in einem Waldstück in Harlaching. Durch den Sturz zog sie sich eine Fußverletzung zu und konnte den Wald nicht mehr eigenständig verlassen. Nach ihrem Notruf in der Integrierten Leitstelle wurde ein Rettungswagen entsandt. Da das Gelände von der Straße nicht gut einsehbar war, dauerte es einige Zeit, bis die eingetroffene Rettungswagenbesatzung die junge Dame ausfindig machen konnte. Vor Ort war aufgrund der Topografie und Bodenbeschaffenheit schnell klar, dass die Rettung aufwendiger werden würde.

Die Feuerwehr kam zur Tragehilfe zum Einsatz. Die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes übermittelten ihren genauen Standort mittels der Drei-Wort-Adresse „what3words“. So konnte die Einsatzadresse auf drei Meter genau eingegrenzt werden. Die Rettung der verletzten Frau erfolgte mittels einer Schleifkorbtrage und einer Drehleiter. Auf der Straße konnte die Frau dem Rettungsdienst übergeben werden, der die Verletzte anschließend in eine Münchner Klinik transportierte.

Der Hund wurde noch während des Einsatzes von der Mutter der jungen Frau in Obhut genommen.