Aufzug defekt – Feuerwehr hilft Frau mit Rollstuhl

Zu einer etwas ungewöhnlichen Hilfeleistung wurden die Einsatzkräfte der Münchner Feuerwehr am Freitagnachmittag gerufen. Eine Frau mit Rollstuhl saß im dritten Stock eines Ärztehauses fest.

Die Frau war um 13.30 Uhr zu ihrem Arzttermin in der Praxis im dritten Obergeschoss des Ärztehauses in der Heidemannstraße. Dorthin gelangte sie ganz normal mit dem Fahrstuhl. Nach dem Termin wollte die Frau wieder mit dem Aufzug nach unten fahren, um nach Hause zu gelangen. Doch der Aufzug verweigerte seine Dienste. Die Patientin meldete sich nochmals in der Arztpraxis und teilte mit, dass der Aufzug defekt sei. Daraufhin verständigte das Personal einen Aufzugsmonteur. Diese versuchte mit allen Mitteln den Aufzug wieder fahrtüchtig zu machen. Doch das gelang leider nicht und der Monteur fuhr wieder nach Hause.

Nun wandte man sich an die Integrierte Leitstelle und forderte Hilfe an. Die Besatzung eines Krankentransportwagens und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug wurden zur Tragehilfe alarmiert. An der Einsatzstelle war den Feuerwehrleuten sofort klar, dass es schwierig wird, den 180 kg schweren Rollstuhl über das Treppenhaus nach untern zu tragen. Eine kurze Erkundung im Haus führte die Einsatzkräfte auf eine Dachterrasse im gleichen Stockwerk. Da diese über eine Feuerwehrzufahrt gut erreichbar war, forderten sie eine Drehleiter zur Unterstützung nach. Der Rollstuhl verfügt über Anschlagösen, um in bei Wartungsarbeiten anheben zu können. Daran befestigten die Feuerwehrleute das Kranhängesystem der Drehleiter. Damit konnte der 180 kg schwere Rollstuhl einfach und sicher nach unten gebracht werden.

Die Patientin wurde von den Einsatzkräften in einem Tragestuhl derweil nach unten getragen. Anschließend konnte die Frau mit einem Taxi nach vielen Stunden des Wartens ihren Heimweg antreten.