Aufzug in Betrieb: Nördlicher Bahnsteig in Laim wieder barrierefrei erreichbar

Die Deutsche Bahn (DB) hat heute einen neuen Aufzug am Bahnsteig A in Laim in Betrieb genommen. Dadurch ist der Bahnhof für Fahrgäste, die stadtauswärts fahren, wieder barrierefrei zugänglich. Der Aufzug befindet sich in der weiterhin im Bau befindlichen Umweltverbundröhre (UVR) – das ist der neue Tunnel unter den Gleisen, der als Unterführung für den ÖPNV sowie Fußgänger und Radfahrer dienen wird.

Die DB weist Fahrgäste daraufhin, dass in der UVR noch kein Treppenaufgang vorhanden ist. Beide Bahnsteige – A (stadtauswärts) und B (stadteinwärts) – sind aber wie gewohnt über die Treppenhäuser in der Laimer Fußgängerunterführung erreichbar. Fahrgäste werden vor Ort mit Schildern über die Wegeführung informiert.

Weiterhin nicht barrierefrei erreichbar ist Bahnsteig B (stadteinwärts). Fahrgästen mit Mobilitätseinschränkungen empfiehlt die DB, für barrierefreie Umstiege die Angebote der MVG in Richtung Pasing zu nutzen.

Die DB InfraGO baut den Bahnhof Laim im Zuge des Großprojekts 2. Stammstrecke umfassend aus. Ziel ist es, die Kapazität für S-Bahn-Verbindungen zu erhöhen, die Barrierefreiheit zu verbessern und die Umsteigemöglichkeiten für Fahrgäste zu optimieren.