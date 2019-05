Aus Diebstahl wird Haftprüfung

Am Samstagmittag (4. Mai) versuchte eine 47-Jährige in einem Tabakshop am Hauptbahnhof Zigaretten zu entwenden. Als dies bemerkt wurde, griff die Alkoholisierte erst einen Ladenmitarbeiter, später bei der Sachbearbeitung, eine Bundespolizistin tätlich an.

Kurz nach 13 Uhr betrat eine 47-jährige Deutsche ein Tabakgeschäft im Untergeschoss des Hauptbahnhofes München. Sie nahm eine Packung Zigaretten aus der Auslage neben der Kasse. Mit der Absicht diese Packung nicht zu bezahlen, versuchte die Frau aus Berg am Laim anschließend das Geschäft zu verlassen. Ein Mitarbeiter des Tabakshops hinderte die gebürtige Aschaffenburgerin am Verlassen des Geschäftes. Die 47-Jährige trat dem 62-Jährigen gegen den Fuß und schlug ihm mit der Hand ins Gesicht. Anschließend riss sie sich von dem Mitarbeiter los, warf die Packung Zigaretten auf den Boden und verließ das Geschäft. Der 62-Jährige erlitt durch die Attacke einen ca. 2 cm langen Kratzer am Hals.

Als eine alarmierte Streife der Bundespolizei eintraf, hatte sich die Frau bereits unerkannt entfernt. Aufgrund der Beschreibung wurde wenig später im U-Bahnbereich des Münchner Hauptbahnhofes eine Frau angetroffen auf die die Beschreibung passte. Sie reagierte sofort aggressiv und uneinsichtig. Bei der Durchsuchung in der Gewahrsams-zelle beleidigte sie Beamte und versuchte nach ihnen zu schlagen. Eine Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ergab eine Haftrichtervorführung – der mit 1,2 Promille Alkoholisierten – für den heutigen Sonntag (5. Mai).

Bei der Verbringung in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München Schlug die 47-Jährige gezielt mit dem Hinterkopf gegen die rechte Schläfe einer Polizeibeamtin. Äußerlich zeigte sich bei der Bundespolizistin eine leichte Rötung, zudem klagte sie über Kopfschmerzen. Sie beendete regulär ihre Dienstzeit und wird voraussichtlich ihren Tagdienst am Folgetag aufnehmen können.

Gegen die Frau aus Berg am Laim wird wegen Diebstahl, Körperverletzung, Widerstand und Tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.