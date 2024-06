Aus „Markthallen München“ wird „Märkte München“

Frischer Name für frische Waren: Im heutigen Kommunalausschuss des Stadtrats ist die Umbenennung des kommunalen Eigenbetriebs „Markthallen München“ in „Märkte München“ beschlossen worden – vorbehaltlich der Zustimmung der Vollversammlung am 3. Juli. Im Anschluss wird der neue Name im Amtsblatt veröffentlicht. Der neue Name zielt auf das Kerngeschäft ab: vier feste Lebensmittelmärkte und über 40 Wochen- und Bauernmärkte. Das ausgewählte Logo erinnert in frischem Grün an die Markisendächer der Standl.

Das neue Erscheinungsbild wird schrittweise umgesetzt. Zudem werden neue Logos für die einzelnen festen Märkte (Viktualienmarkt, Elisabethmarkt, Wiener Markt und Pasinger Viktualienmarkt) und Betriebsteile eingeführt, um den Wiedererkennungswert zu stärken. Zusätzlich wird mit dem IT-Referat und der Portal München Betriebs-GmbH & Co. KG an einer neuen Website gearbeitet.

Kommunalreferentin Kristina Frank, 1. Werkleiterin der Märkte München: „Märkte München: ein knackiger und frischer Name. Er sagt deutlich, was unser Eigenbetrieb als Kerngeschäft macht: Vier feste Lebensmittelmärkte, über 40 Wochen- und Bauernmärkte sowie den Großmarkt betreiben. Unser neues Logo zeigt unsere Standl und Hallen als Heimat der Lebensmittel. Die Umstellung ist uns Impuls für eine Erneuerung unseres Webauftritts und gezieltere Werbemaßnahmen. Wir hoffen, dadurch für die Stadtgesellschaft noch sichtbarer zu werden.“