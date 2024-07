Auseinandersetzung in einem Restaurant zieht größeren Polizeieinsatz nach sich

Am Donnerstag, 11.07.2024, gegen 14:30 Uhr, kam es in einem Restaurant in Neubiberg zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 48-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München und einem 47-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Hierbei verletzte der 48-Jährige den 47-Jährigen mit einem scharfen Gegenstand leicht im Bereich des Oberkörpers. Der 47-Jährige flüchtete danach in ein nahegelegenes Geschäft und sperrte sich dort zusammen mit einer Zeugin ein. Der 48-Jährige entfernte sich ebenso vom Tatort. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen führten zu diesem Zeitpunkt nicht zu dessen Auffindung.

Der 47-Jährige wurde nach der Behandlung in einem Krankenhaus wieder entlassen.

Am Freitag, 12.07.2024, gegen 00:05 Uhr, meldete sich eine Mitteilerin beim Polizeinotruf 110 und gab an, im Bereich der Luitpoldbrücke eine verdächtige männliche Person mit Blutanhaftungen, aus einem Gebüsch kommend, wahrgenommen zu haben. Wie sich herausstellte, handelte es sich hierbei um den geflüchteten 48-Jährigen. Er wurde vorläufig festgenommen und wegen der gefährlichen Körperverletzung angezeigt.

Da ein weiteres gefährdendes Verhalten nicht ausgeschlossen werden konnte und er psychisch auffällig auf die Polizeibeamten wirkte, wurde der 48-Jährige im weiteren Verlauf in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) geführt.

Hinweis der Münchner Polizei:

Sollten Sie verdächtige Wahrnehmungen machen, wie in diesem Fall, eine mit Blutanhaftungen aus dem Gebüsch kommende Person beobachten, zögern Sie nicht und melden sich beim Polizeinotruf 110. Die Polizei München geht jedem Anruf nach, da jeder Anruf wichtig sein kann und wie im oben beschriebenen Fall zur Ergreifung eines Tatverdächtigen führen kann.