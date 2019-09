Auseinandersetzung in S-Bahn – Junger Mann nimmt Füße nicht weg – Zeugen gesucht!

Am Donnerstagvormittag (12. September 2019) kam es in einer S2 auf Höhe Stachus zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 56-Jährigen und einem jungen, unbekannten Mann. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.

Donnerstagvormittag, gegen 08:45 Uhr, fuhr ein 56-jähriger Münchner, der ein Klapprad mit sich führte, in einer S2 Richtung Ostbahnhof. Er setzt sich in einem Vierersitz gegenüber einem jungen Mann, der seine Beine ausgestreckt hatte, sodass der Münchner seine eigenen Beine nicht vor sich stellen konnte. Mehrmals sprach er den jungen Mann an. Dieser hatte Kopfhörer auf und reagierte überhaupt nicht, sodass er ihn an Knie fasste. Daraufhin rief der Unbekannte mehrmals, dass er nichts verstehe – nahm seine Kopfhörer jedoch auch nicht ab.

Wenig später fing der junge Mann an den Münchner zu pro-vozieren, bis dieser sich selbst Kopfhörer aufsetzte.

Die Situation beruhigte sich daraufhin, bis der auf unter 20 Jahre geschätzte, zwischen den Haltepunkten Karlsplatz (Stachus) und Marienplatz aufstand. Folgend kam es zwischen den Beiden zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit Tritten und Schlägen, bis der Unbekannte gegen 09:00 Uhr die Bahn am Haltepunkt Marienplatz verließ. Die S-Bahn war zu diesem Zeitpunkt stark frequentiert.

Der 56-Jährige, der Schmerzen und eine geschwollene Lippe aus der Auseinandersetzung davontrug, suchte am Ostbahnhof das Revier der Bundespolizei auf und erstattete Strafanzeige.

Die Bundespolizei sucht Zeugen der Auseinandersetzung. Angaben zum Sachverhalt werden unter der Telefonnummer 089/515550-111 entgegengenommen.