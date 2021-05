Ausflugsticker Oberbayern gewinnt ADAC Tourismuspreis Re-Start 2021

Der Tourismus Oberbayern München e.V. (TOM) hat den ADAC Tourismuspreis Bayern 2021 – Sonderformat Re-Start gewonnen. Ausgezeichnet wurde der innovative Ausflugsticker Oberbayern – eine mobile Webseite, die Besucher über die aktuelle Auslastung von beliebten Ausflugszielen informiert, Alternativen nennt und somit das Infektionsrisiko eindämmen soll. Die Siegertrophäe überreichte ADAC Tourismuspräsident Karlheinz Jungbeck im Rahmen eines hybriden ADAC Medientermins an TOM-Präsident Klaus Stöttner sowie TOM-Geschäftsführer Oswald Pehel und betonte: „Der Ausflugsticker Oberbayern ist ein wirkungsvolles, digitales Instrument zur Besucherlenkung, das innerhalb kürzester Zeit umgesetzt wurde und als innovatives Leuchtturmprojekt gilt. Mittlerweile wurde der erfolgreiche Ticker auf ganz Bayern ausgeweitet und bietet damit einen echten Mehrwert für Gäste, Wirtschaft und Anwohner.“ Von Barbara Radomski, Geschäftsführerin der BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH, und Roland Weigert, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, wurden während des Medientermins Videobotschaften eingespielt, in denen sie ebenfalls lobende Worte für den Sieger zum Ausdruck brachten: „TOM hat ein hervorragendes Gespür bewiesen, indem er mit dem Ausflugsticker Oberbayern eine zukunftsweisende Initiative auf die Beine gestellt hat“, sagte Weigert und Radomski ergänzte: „Diese originelle Idee mit Vorbildcharakter macht TOM zum verdienten Gewinner unseres ADAC Tourismuspreis Bayern 2021 – Sonderformat Re-Start.“ Neben der Siegertrophäe – einem exklusiv gefertigten Kunstexponat – erhält TOM auch ein attraktives Marketingpaket mit zahlreichen Kommunikationsmaßnahmen.

Überzeugendes Re-Start-Projekt zur Besucherlenkung

Der Ausflugsticker Oberbayern ist ein digitales Tool zur Steuerung von Besucherströmen. Die Webseite unterstützt die Nutzer in Echtzeit sowohl bei der Planung von Tagestouren als auch beim Besuch vor Ort. Nach Eingabe einer Destination werden aktuelle Informationen zur Auslastung von Parkplätzen oder Sehenswürdigkeiten sowie Vorschläge für weniger besuchte Ziele angezeigt. Zudem wird die Route für die Anfahrt mit dem Auto, teilweise auch mit dem ÖPNV berechnet. Bei der Nutzung von unterwegs präsentiert eine Kartenansicht Meldungen zu Attraktionen rund um die eigene Position sowie deren Lage und die Fahrt dorthin. Diese Meldungen lassen sich nach Kriterien wie Art der Attraktion, Entfernung und Zeitraum filtern. „Von dem digitalen Service profitieren Kommunen und Gäste gleichermaßen. Die Gemeinden können die Besucherströme besser steuern und weniger bekannte Attraktionen bewerben. Gäste, aber auch Einheimische lernen die Regionen dadurch noch besser kennen und können Stau sowie Wartezeiten vermeiden. Das sichert die Erlebnisqualität vor Ort, verhindert enttäuschte Erwartungen und Konflikte“, erklärte Stöttner. Die 13 teilnehmende Regionen des Siegerprojekts „Ausflugsticker Oberbayern“ sind: Alpenregion Tegernsee Schliersee, Berchtesgadener Land, Chiemsee-Alpenland, Chiemsee-Chiemgau, Erding, Freising, Pfaffenhofen, Pfaffenwinkel, Inn-Salzach, München, Starnberg-Ammersee, Tölzer Land & Zugspitz Region. Das Interesse an der Website ist groß: Im Zeitraum von knapp 300 Tagen (30. Mai 2020 bis 31. März 2021) konnte der Ticker über 1,7 Millionen Besucher sowie 2,3 Millionen Seitenaufrufe verzeichnen. Gefragtestes Ziel war das Berchtesgadener Land (416.499 Seitenaufrufe) vor der Alpenregion Tegernsee-Schliersee (218.384) und dem Chiemsee-Alpenland (186.050). Im August 2020 wurde der Ticker vom Bayerischen Wirtschafts- und Tourismusministerium auf ganz Bayern ausgeweitet, wodurch nun alle vier bayerischen Tourismusverbände (Oberbayern München, Allgäu/Bayerisch Schwaben, Ostbayern, Franken) Informationen zur Verfügung stellen und gebündelt auf www.ausflugsticker.bayern dargestellt werden. Aktuell pflegen alle teilnehmenden Destinationsmanagement-Organisationen und Landkreise jeweils ein eigenes Infoblog-System und aktualisieren es stetig. Zukünftig sollen die Informationen automatisch in den Ticker eingespeist werden.

ADAC Re-Start-Sonderpreis soll Reise- und Tourismusbranche stärken

Aufgrund der Corona-Pandemie hat der ADAC in Bayern in Kooperation mit der BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH den Sonderpreis Re-Start 2021 vergeben. Damit möchten sie dazu beitragen, dass die schwer getroffene Reise- und Tourismusbranche in Bayern gestärkt aus der Corona-Krise herausgeht. Denn allein die Zahl der Gästeankünfte ist in Bayern im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 50 Prozent auf 19,8 Millionen Gäste statt 40 Millionen zurückgegangen. Gesucht wurden bereits erfolgreich umgesetzte Projekte bzw. Konzepte, die in Folge der Krise entstanden sind und durch ihre Qualität, Service- und Gästeorientierung, Kreativität, Nachhaltigkeit oder Originalität überzeugen. Das Interesse an der Ausschreibung war groß, über 40 Bewerbungen sind eingegangen, sechs wurden nominiert. Der Sonderpreis reiht sich in den ADAC Tourismuspreis Bayern ein. Unter dem Motto „auszeichnen, was Bayern auszeichnet“ verleiht ihn der Club seit 2009 an innovative, touristische Projekte, um sie so der Öffentlichkeit bekannt zu machen und den Tourismus im Freistaat zu fördern. Insbesondere auch mit Blick auf 600.000 nicht verlagerbaren Arbeitsplätze, die mittel- und unmittelbar mit dem Tourismusstandort Bayern verbunden sind. Exklusiver Kooperationspartner ist seit 2019 der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern e.V. Bewerben können sich jährlich Unternehmen, Privatpersonen, Vereine, Verbände, Gemeinden oder Kommunen in Bayern. Voraussetzung: Das Projekt muss bereits erfolgreich umgesetzt sein. Die unabhängige, neutrale Fachjury setzt sich aus Vertretern von Politik, Medien und der Tourismusbranche zusammen. Weitere Informationen unter adac.de/tourismuspreis-bayern