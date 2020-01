Ausgelobt – Bayerischer Landschaftsarchitektur-Preis 2020

Bearbeitungsschluss am 28. Februar 2020. Entscheid per Mitglieder-Voting.

Der Bund Deutscher Landschaftsarchitekten (bdla) Landesgruppe Bayern hat am 20.

Januar 2020 erstmals den Bayerischen Landschaftsarchitektur-Preis ausgelobt.

Bayern ist ein großes und wirtschaftlich sehr prosperierendes Flächenland. Städte und

Gemeinden in bayerischen Metropolregionen werden in naher Zukunft überproportional

große Belastungen erfahren – durch massive Wachstums- und Nachverdichtungskonzepte,

Mobilitätsprobleme, sowie dem zu erwartenden Einfluss des Klimawandels.

Aktuell gibt es vielfältige Diskussionen zur Stadtentwicklung und Grünen Infrastruktur, es

werden unterschiedliche Szenarien entwickelt und neue Lösungswege gesucht. Um einen

effektiven Ressourcen- und Artenschutz zu gewährleisten, sollen zudem Kooperationen

zwischen einzelnen Kommunen angeregt und gefördert werden.

Der Wettbewerb würdigt Projekte und Planungen in Bayern, die sich durch innovative und

nachhaltige Außen- und Landschaftsräume hoher Qualität, sowohl in der Neuanlage als

auch im Bestand auszeichnen. Der bdla Bayern möchte zudem ausdrücklich auch die

junge Generation von Planern zu einer Teilnahme am Wettbewerb einladen, um ihre

beruflichen Ideale und Visionen fördern.

Neben dem Bayerischen Landschaftsarchitektur-Preis 2020 werden zusätzlich Preise und

Auszeichnungen vergeben in folgenden Kategorien:

▪ Nachhaltige Stadtentwicklung

▪ Bauen im Bestand/Denkmal

▪ Wohnumfeld

▪ Landschaftsarchitektur für Kinder

▪ Arbeitsumfeld

▪ Landschaftsplanung/Landschaftsentwicklung

▪ Pflanzenverwendung / Bauwerksbegrünung

Als Schirmherr ist der Bayerische Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz

Thorsten Glauber angefragt. Der Bayerische Landschaftsarchitektur-Preis ist ein

Ehrenpreis; es ist vorgesehen, ihn künftig im zweijährigen Rhythmus zu vergeben.

Teilnahme und Teilnehmer

Die Teilnahme am bzw. die Einreichung von Projekten zum Wettbewerb Bayerischer

Landschaftsarchitektur-Preis 2020 erfolgt online, zusätzlich ist eine Abgabe in Papierform

erforderlich. Die Wettbewerbssprache ist deutsch. Bearbeitungsschluss ist am 28.

Februar 2020.

Teilnahmeberechtigt sind alle Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten aus

dem In- und Ausland sowie Arbeitsgemeinschaften unter Beteiligung vorstehend

Genannter. Für die Wettbewerbsteilnahme wird dem Einreicher eine Gebühr in Höhe von

200,- € pro eingereichtes Projekt in Rechnung gestellt. Bei bdla-Mitgliedern entfällt die

Teilnahmegebühr. Sie ist mit dem bdla-Mitgliedsbeitrag abgegolten.

Jury

Hochkarätige Preisrichter garantieren eine adäquate Beurteilung der eingereichten

Projekte. Der Vorstand des bdla Bayern hat zu diesem Zweck folgende Juroren berufen

bzw. angefragt:

– Prof. Maria Auböck, Wien

– Martin Rein-Cano, Berlin

– Christine Degenhart, BayAK, München (angefragt)

– Prof. Dr.-Ing. Swantje Duthweiler, Freising

– Chris van Gent, Amsterdam

– Prof. Dr.-Ing. Ilke Marschall, Erfurt

– Nicole M. Meier, München

– Andreas Rockinger, München

2-stufige Preisvergabe: Preisgerichtssitzungen und Mitgliederentscheid

In der ersten Preisgerichtssitzung erfolgt eine Auswahl. Die vorausgewählten Projekte

werden zusätzlich noch von einem unabhängigen Fach-Journalisten/in aufgesucht und

zusätzlich zu den eingereichten Informationen vor Ort begutachtet. In einer zweiten

Preisgerichtssitzung werden auf Grundlage der eingereichten und vor Ort begutachteten

Informationen von derselben Jury jeweils drei Nominierungen pro Kategorie festgelegt (Engere Wahl). Die Jury kann hierbei auch entscheiden, ob Kategorien, die nicht

ausreichend qualitätvolle Einreichungen erhalten haben, aus dem Wettbewerb gestrichen

werden bzw. sich Beiträge unabhängig von konkreten Kategorien als Vorschlag zum

Bayerischen Landschaftsarchitektur-Preis eignen (Hauptpreis).

Die Bekanntgabe der Nominierungen erfolgt am 15.06.2020.

In der 2. Stufe wählen alle Mitglieder des bdla Bayern (ausgenommen Jurymitglieder und

Vorstandsmitglieder des bdla Landesverband Bayern) über ein Online-Mitglieder-Voting

den Bayerischen Landschaftsarchitektur-Preis, sowie für jede Kategorie einen Preisträger.

Jedes Mitglied / Juniorenmitglied / Neumitglied hat für den Hauptpreis und für jede Kategorie

eine Stimme. Das Mitglieder-Voting beginnt am 01.07.2020 und endet am

15.08.2020.

Preisverleihung

Die Ehrung erfolgt im Rahmen einer Festveranstaltung am 23. Oktober 2020 in München.

Die öffentliche Bekanntgabe der Preisträger erfolgt direkt im Anschluss an die Verleihung

auf der u.g. Website.

Förderer & Partner

Der Bayerische Landschaftsarchitekturpreis 2020 wird in Kooperation mit der Bayerischen

Architektenkammer ausgelobt, Medienpartner sind Garten+Landschaft sowie topos. Ein

großer Dank gilt den Förderern, den Unternehmen Godelmann GmbH & Co. KG, Greenleaf

Deutschland KG, ComputerWorks GmbH, grid cad & computer Gmbh, BIRCO GmbH,

ZinCo GmbH, Runge GmbH & Co. KG, Focus Lighting GmbH und Schlüter Assecuranz

Makler Gesellschaft m. b. H.

Alle Informationen zum Wettbewerb sind unter

www.bdla.de/landesverbaende/bayern/bayerischer-landschaftsarchitektur-preis

zusammengefasst.