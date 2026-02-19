Ausnahmezustand im Herzen Münchens: So feierte der Viktualienmarkt den Fasching 2026

Wenn der Viktualienmarkt zum Lachen anfängt, gibt es kein Halten mehr. Beim Fasching 2026 wurde mitten in der Stadt getanzt, geschunkelt und gefeiert, als gäbe es kein Morgen. Zwischen Blumenständen und Schmankerlduften mischten sich fantasievolle Kostüme, klingende Gläser und jede Menge guter Laune.

Die Marktweiber versprühten Charme und Witz, die Jecken brachten Farbe ins Grau des Alltags – und überall lag dieses besondere Münchner Gefühl in der Luft: herzlich, lebensfroh und ansteckend. Ein Fasching, der nicht nur laut war, sondern vor allem warm ums Herz ging und den Viktualienmarkt einmal mehr zum schönsten Wohnzimmer der Stadt machte. 🎭🌸🍻