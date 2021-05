Ausspannen in den Weinbergen: Wiedereröffnung des Glanzhof im Meraner Land

Am 12. Mai 2021 zog in das Glanzhof Hotel & Apartments im Meraner Land wieder freudige Lebens- und Urlaubsstimmung ein. Das kleine Wellnesshotel in den Weinbergen über Meran öffnet seine Tore für genussvolle Sommertage. Der mediterrane Hotelpark des Glanzhof ist ein erlesenes Plätzchen, um am Outdoor-Pool, im sprudelnden Whirlpool und auf der Liegewiese inmitten von Palmen, Zypressen, Oleandern und Olivenbäumen, bei sich selbst anzukommen. Im lichtdurchfluteten Spa mit Hallenbad und Saunen und einem weiteren Whirlpool finden Hotelgäste viel Platz zum Entspannen. Massagen, Gesichts- und Körperbehandlungen bringen gekonnt Körper und Seele in Einklang. Die schönen Hotelzimmer und Junior-Suiten können mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet gebucht werden. In den Apartments des Glanzhof versorgen sich Urlauber gerne selbst, nutzen den praktischen Brötchenservice oder kommen ebenfalls zum exklusiven Frühstück auf die Panoramaterrasse des Glanzhof. Die Apartments bieten alle einen Garten, einen Balkon oder eine Dachterrasse und laden ein, Freiraum und Privatsphäre auszukosten. Am besten ist man rund um den Glanzhof an der frischen Luft unterwegs. Marling liegt auf einer Sonnenterrasse mit Blick auf Meran.

Wanderungen gibt es für jedermann: Unzählige markierte Wanderwege, schattige Wälder, blühende Almwiesen, erfrischende Bäche und glitzernde See – das ist Wandern im Meraner Land. Für die Radfahrer steht im Hotel ein abschließbarer Fahrradkeller bereit. Außerdem können Fahrräder und E-Bikes vor Ort zu ermäßigten Preisen geliehen werden. Golfer dürfen sich auf eine Golfpartie in malerischen Landschaften freuen. Der Glanzhof ist ein Gründer- und Partnerhotel des Golfclubs Lana (fünf Autominuten vom Hotel entfernt) sowie des Golfclub Dolomiti im Trentino und auf Golfurlaub in Südtirol spezialisiert. Damit Erholungsbedürftige ihren Urlaub sorglos planen und genießen können, bietet der Glanzhof die Möglichkeit zur kostenlosen Stornierung bis 7 Tage vor Anreise.