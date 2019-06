Ausstellung ’80 Jahre Batman’ im Amerikahaus München

Eine der populärsten Comicfiguren der Welt feiert Geburtstag: Happy Birthday, Batman! Im Amerikahaus München sind in der Ausstellung 80 Jahre Batman über 90 Originalzeichnungen mit der berühmten Fledermaus zu sehen. Die Ausstellung gibt dabei einen Überblick der Batman-Künstler von Beginn bis heute. Die Werke von mehr als 70 Comiczeichnern wie zum Beispiel Bob Kane, Neal Adams, Jim Aparo, Frank Miller, Greg Capullo, Jock, Alex Ross und Eduardo Risso werden präsentiert.

Besonders gewürdigt wird in der Ausstellung das Arkham Asylum, die fiktive psychiatrische Anstalt für Schwerverbrecher in Batmans Heimatstadt Gotham City. Das Arkham Asylum feiert in diesem Jahr sein 45. Jubiläum; das gleichnamige Videospiel sein 10-jähriges. Letzteres kann von den Ausstellungsbesucher*innen ausprobiert und gespielt werden. Darüber hinaus warten auch noch weitere Gimmicks auf die Comicfans. So sind etwa die Batman-Verfilmungen mit einem kurzen Zusammenschnitt vertreten und bedeutende Batmobile als Miniaturmodelle zu bewundern.

Stargäste und längere Öffnungszeiten während des Comicfestivals

Während des Comicfestivals München hat das Amerikahaus für alle Comicfans länger geöffnet. Eröffnet wird 80 Jahre Batman am Montag, den 17. Juni 2019, um 19 Uhr. Kurator Michael Kompa wird eine Einführung in das Batman-Universum geben und Comic-Zeichner Pete Poplaski als Stargast anwesend sein. Am Donnerstag, den 20. Juni 2019, führt um 17 Uhr Kurator Michael Kompa gemeinsam mit dem argentinischen Batman-Zeichner Eduardo Risso durch die Ausstellung. Rissos Zeichenstil ist unverwechselbar: er spielt mit Licht, Schatten und Blickwinkeln. Der Argentinier hat bereits nahezu alle begehrten Comic-Preise

gewonnen, so etwa vier Eisner Awards, drei Harvey Awards und 2017 den Peng!-Preis des Münchner Comicfestivals. Aktuell hat er mit der Geschichte „The Grim Knight“ (2019) wieder Aspekte von Batman neu interpretiert; in der Ausstellung werden exklusiv einige Seiten dieser Geschichte gezeigt. Während der kostenlosen Führung wird Eduardo Risso persönliche Einblicke in seine Arbeit und in seine Interpretation des Fledermausmannes geben.

Batman – die Entstehungsgeschichte

Comic-Zeichner Bob Kane hat zusammen mit Autor Bill Finger die Figur Batman erschaffen. Kane wurde von seinem damaligen Chefredakteur beauftragt, nach dem Erfolg von Comic-Held Superman eine ähnliche Figur zu entwerfen. Batmans erstes Abenteuer erschien im Heft der Detective Comics (heute abgekürzt DC Comics) Nr. 27 im Mai 1939. Der neue Held schlug so ein, dass er nur wenige Monate später seine eigene Heftreihe bekam: Batman.

Batman – der Superheld

Wer ist aber Batman nun genau? Wie für Superhelden üblich, ist er Vollwaise. Als kleiner Junge wurden seine Eltern vor seinen Augen von einem Straßenräuber getötet. Daraufhin beschließt der Junge, sein Leben dem Kampf gegen das Verbrechen zu widmen. Da Verbrecher sich seiner Meinung nach vor dem Unheimlichen fürchten, will er in einem Fledermauskostüm den Gangstern Angst und Schrecken einjagen. Der Name des Jungen: Bruce Wayne. Der Name seines Alter Egos: Batman; zu Deutsch „Fledermausmann“. Das Besondere an diesem Superhelden: er ist ein Normalsterblicher, ein Superheld ohne Superkräfte. Batman agiert vornehmlich nachts – typisch Fledermaus. Um Geld braucht er sich auch keine Sorgen machen: Bruce Wayne ist nämlich Milliardär und kann sich so als Batman bei der Verbrecherjagd technische Unterstützung vom Feinsten leisten, wie etwa seinen Kult gewordenen, fahrbaren Untersatz: das Batmobil.

Batman vermischt das Beste großer Helden der Populärkultur wie z.B. James Bond, Sherlock Holmes oder Zorro, und bleibt dabei trotzdem der realistischste Superheld. Mindestens genauso faszinierend sind auch seine Widersacher wie etwa der Joker, Catwoman oder Harley Quinn.

Seine düsteren Abenteuer zogen von der ersten Minute an unzählige Comic- Leser*innen in ihren Bann und der Dunkle Ritter entwickelte sich über die vergangenen acht Jahrzehnte mit zahlreichen Filmen, Fernsehserien, Videospielen, Spielzeug und vielem mehr zu einem Multimilliardengeschäft; an Batman kommt man nicht vorbei. Vor allem nicht im Amerikahaus – denn dort ist noch bis 30. September die Batman-Ausstellung zu sehen. Eintritt ist frei.

80 Jahre Batman – Comic-Ausstellung

Vernissage: Montag, 17. Juni 2019, 19:00 Uhr

Ort: Amerikahaus-Interimsräume in der Barer Straße 19 a, 80333 München. Eintritt frei.

Ausstellungsdauer: Dienstag, 18. Juni 2019 bis Montag, 30. September 2019

Veranstalter: Stiftung Bayerisches Amerikahaus, Comicfestival München. Mit freundlicher

Unterstützung von DC Comics und Panini Comics.

Sonderöffnungszeiten der Ausstellung während des Comicfestivals München:

Donnerstag, 20. Juni 2019: 12-19 Uhr

Freitag, 21. Juni 2019: 10-19 Uhr

Samstag, 22. Juni 2019: 10-19 Uhr

Sonntag, 23. Juni 2019: 10-18 Uhr

Reguläre Öffnungszeiten der Ausstellung:

Montag – Freitag 10-17 Uhr; Mittwoch 10-20 Uhr; Sonntag 10-16 Uhr

Ausstellungsführung im Rahmen des Comicfestivals München

Donnerstag, 20. Juni 2019, 17 Uhr mit dem argentinischen Batman-Zeichner Eduardo Risso und Ausstellungskurator Michael Kompa.

Ausstellungsführungen im Rahmen des Kunstareal-Fest München

Samstag, 13. Juli 2019, 15 Uhr mit Ausstellungskurator Michael Kompa

Sonntag, 14. Juli 2019, 15 Uhr mit Ausstellungskurator Michael Kompa