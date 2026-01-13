Ausstellung „Die Kraft der Frauen“ noch bi 09.02.2026 im Rathaus München

„Die Kraft der Frauen. Geschichte(n) aus dem Wäschekorb 1945-2045“ – so lautet der Titel einer Ausstellung, die jetzt bis 9. Februar im Rathaus zu sehen ist. An sechs Rollups vor Zimmer 200 im 2. Stock beleuchtet die Ausstellung der Initiative „Omas gegen Rechts“ Münchner Frauen-Biografien, den Wiederaufbau und die Durchsetzung der Frauenrechte. Oberbürgermeister Dieter Reiter hat die Ausstellung gestern eröffnet.

OB Reiter: „Es ist wirklich beeindruckend, mit welcher Entschlossenheit Frauen in den vergangenen 100 Jahren gesellschaftliche Verantwortung übernommen haben – gegen Ausgrenzung und massive Widerstände. Gleichberechtigung, politische Mitsprache und letztlich auch Demokratie wurden ihnen nicht geschenkt, sie wurden erkämpft. Ich freue mich deshalb, dass wir nun diese Kraft der Frauen auch im Rathaus mit einer Ausstellung anschaulich machen können. An diesem zentralen Ort der Demokratie zeigt die Ausstellung eindrucksvoll: Ohne den Kampf der Frauen gäbe es unsere Demokratie in dieser Form nicht. Ich bin mir sicher, dass sie hier erneut viele Menschen erreichen und bewegen wird.“

Die Ausstellung nimmt unter anderem die Rolle der Frauen in der politischen Geschichte der „Stunde Null“ in den Blick – vom Kriegsende bis zu den Anfängen des modernen Münchens. Ein weiteres Plakat befasst sich mit dem langen Weg der Umsetzung des Grundrechts auf Gleichberechtigung von Mann und Frau. Darüber hinaus werden auch die Lebensläufe von Münchnerinnen in der Politik und von Frauen in München nach 1945 betrachtet.

Die Ausstellung war im vergangenen Jahr im Rahmen des Kulturprogramms „1945-2025 Stunde Null? Wie wir wurden, was wir sind“ zu 80 Jahren Kriegsende unter anderem in den Stadtbibliotheken zu sehen. Sie kann nun besichtigt werden zu den Öffnungszeiten des Rathauses: Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und Freitag von 9 bis 13 Uhr.