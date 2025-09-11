Ausstellung „Stadtentwicklung im Dialog“ im PlanTreff

Vom 16. September bis 19. Dezember zeigt der PlanTreff in der Blumenstraße 31 die Ausstellung „Stadtentwicklung im Dialog“. Der Eintritt ist frei.

Im Mittelpunkt steht der demokratische Prozess, der die Weiterentwicklung Münchens prägt. Besucherinnen und Besucher erfahren, mit welchen Instrumenten, Methoden und Beteiligungsprozessen Bürgerinnen und Bürger aktiv in die Stadtplanung eingebunden werden.

Anlass der Ausstellung ist ein Jubiläum: Seit 30 Jahren gibt es den PlanTreff als Plattform für Stadtentwicklung.

Weitere Informationen: muenchen.de/plantreff