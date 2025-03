Austausch über Geothermie: Isländischer Botschafter zu Besuch bei den SWM

Die Stadtwerke München (SWM) gelten deutschlandweit als eine der führenden Geothermie-Experten. Bereits 2004 begann in der Messestadt Riem die Münchner Erfolgsgeschichte mit der umweltfreundlichen Technologie. Der Ausbau ging seitdem weiter voran, mittlerweile haben die SWM sechs Geothermieanlagen in Betrieb. Der Spatenstich für die siebte fand im vergangenen Jahr im Michaelibad statt. Es wird die größte innerstädtische Anlage in Europa sein, die nach Fertigstellung mehr als 75.000 Münchner*innen mit Ökowärme versorgt. Weitere Anlagen befinden sich in Planung.

Das weitreichende Erdwärme-Engagement der SWM findet auch international Beachtung. Bereits vor einem Jahr hatten in München Gespräche mit dem isländischen Außenminister stattgefunden. Nun hat ein weiterer hoher Staatsträger des Inselstaats den SWM einen Besuch abgestattet: Auðunn Atlason, neuer isländischer Botschafter in Deutschland, tauschte sich mit Dr. Karin Thelen, Geschäftsführerin Regionale Energiewende und Präsidentin des Bundesverbands Geothermie, über die jeweiligen Erfahrungen und Potenziale der Erdwärme-Nutzung aus. Atlason zeigte sich vom anhaltenden Engagement der SWM beim Geothermie-Ausbau beeindruckt.

Dr. Karin Thelen: „Sich mit dem neuen isländischen Botschafter und seinem Stellvertreter über Geothermie auszutauschen, ist eine Bereicherung. Island ist ein Pionier bei der Nutzung von Erdwärme. Bereits seit 55 Jahren profitiert das Land von der Energie aus dem Untergrund. Ich freue mich, den wertvollen Dialog über die Technologien wie auch die politischen Gegebenheiten unserer Länder mit Botschafter Atlason weiterzuführen.“

Auðunn Atlason: „Die Bedeutung von Geothermie nimmt weltweit zu. Umso wichtiger ist es, dass auch der internationale Austausch über diese umweltfreundliche Technologie zunimmt – nicht zuletzt wegen des Klimawandels. Es freut mich sehr, dass wir dazu mit den Stadtwerken München einen kompetenten Gesprächspartner in Deutschland haben.“