Auswinterung der Freibäder in vollem Gange: Schyrenbad und Dantebad öffnen am 1. Mai

In den Freibädern der Stadtwerke München (SWM) laufen derzeit die umfangreichen Arbeiten zur „Auswinterung“ auf Hochtouren. Darunter versteht man die umfassende Vorbereitung der Freibadanlagen auf den Sommerbetrieb nach der kalten Jahreszeit.

Zur „Auswinterung“ gehören unter anderem die gründliche Reinigung der Becken und Außenbereiche, die Inbetriebnahme und Überprüfung der technischen Anlagen sowie Pflege- und Instandhaltungsarbeiten an Ge-bäuden, Liegewiesen und Grünanlagen. Schritt für Schritt holen so die Mitarbeitenden der M-Bäder die Freibäder wieder aus dem Winterschlaf und machen sie fit für die kommende Saison.

Die Münchner Freibadsaison beginnt traditionell am 1. Mai mit der Öff-nung des Schyrenbads. Heuer öffnet ausnahmsweise auch das Dante-bad seine Pforten zum Saisonstart. Die weiteren Freibäder folgen am

14. Mai. Die beiden Naturbäder Maria Einsiedel und Georgenschwaige öffnen vorbehaltlich des erforderlichen Pflanzenwachstums. Weitere Details zur Freibadsaison 2026 folgen rechtzeitig zum Start.