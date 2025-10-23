Auto im Gleis – Gleissperrung in Feldafing

Am Donnerstagmorgen (23. Oktober) kam es am S-Bahnhalt Feldafing zu einem Verkehrsunfall. Ein kleiner Geländewagen rollte ohne Fremdeinwirkung in den Gleisbereich. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Gegen 8 Uhr soll ein Mitarbeiter einer Feldafinger Autowerkstatt das schwarze Auto am Parkplatz des S-Bahnhalts Feldafing abgestellt haben. Kurz darauf rollte es in Richtung der Gleise. Der sich verselbstständigte SUV überfuhr die Bahnsteigkante und kam danach zum Stillstand. Fahrerlos hing es schließlich mit den Vorderreifen im Gleisbereich und beschädigte dabei den Bahnsteig. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug bereits bergen. Für die Zeit der behördlichen Maßnahmen waren die Gleise gesperrt. Seit 10:30 Uhr können wieder beide Gleise befahren werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Ursache und Fahrzeughalter sind Gegenstand aktueller Ermittlungen. Aufgrund von Instandsetzungsarbeiten am Bahnsteig 1 halten dort derzeit keine Züge in Richtung Tutzing.