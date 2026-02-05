Automatisierte Drohne unterstützt bei Brandeinsatz – Ramersdorf

Die automatisierte Drohne hat den Einsatzkräften der Feuerwehr München am Mittwochnachmittag erste Lagebilder eines Brandes noch während der Anfahrt geliefert.

Gegen 14.03 Uhr meldete ein Anrufer der Integrierten Leitstelle eine Rauchentwicklung aus dem Dachbereich eines Mehrfamilienhauses. An dem Gebäude finden gerade Sanierungsarbeiten am Dach statt. Zusätzlich zu den anfahrenden Einsatzkräften wurde die automatisierte Drohne gestartet. Diese zeigte dem Einsatzleiter bereits auf der Anfahrt ein detailliertes Lagebild aus der Vogelperspektive und reduzierte so die Erkundungszeit vor Ort. Die Erkundung des Gebäudeinneren wurde mit zwei Trupps unter Atemschutz durchgeführt. Als Ursache für die Rauchentwicklung konnte ein fehlerhaft installierter Holzkohlekamin im Erdgeschoss ausfindig gemacht werden. Mithilfe eines Kaminkehrers wurde die Abluftanlage inspiziert und gereinigt, sowie umliegende Bereiche mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der Sachschaden kann von Seiten der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.