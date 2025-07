Autowerkstatt in Brand

Bei einem Brand in einer Werkstatt ist ein hoher Schaden entstanden. Dank der Sprinkleranlage konnte sich das Feuer nicht auf das ganze Gebäude ausbreiten.

Am Mittwochvormittag gingen mehrere Anrufe über einen Brand sowie die Brandmeldeanlage des Gebäudes bei der Leitstelle München ein. Bei dieser Kombination gingen die Einsatzkräfte auf der Anfahrt bereits von einem bestätigten Brandereignis aus, was beim Eintreffen auch zutraf.

Im Werkstattbereich war ein Fahrzeug in Brand geraten und hatte durch die Hitze der Flammen die Sprinkleranlage ausgelöst. Die Einsatzkräfte gingen unter schwerem Atemschutz in die Halle und konnten das Fahrzeug zügig ablöschen. Dennoch kam es in der Halle zu einer enormen Rauchausbreitung, weswegen mehrere Personen ambulant durch Rettungsdienstpersonal untersucht werden mussten. Die Sprinkleranlage hatte durch ihr Auslösen eine Brandausbreitung verhindert. Allerdings hat das ausgetretene Löschwasser große Teile der Kellerräume überschwemmt. Daher halfen die Einsatzkräfte nach den Löschmaßnahmen, die betroffenen Räume vom Wasser zu befreien.

Glücklicherweise musste niemand der betroffenen Personen in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Sachschaden und die Brandursache sind nun Ermittlungssache der Polizei.