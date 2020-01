Avril Lavigne auf „Head Above Water World Tour” – 30.03.2020 im Zenith München

mit Avril Lavigne kehrt einer der größten Popstars und Idole des 21. Jahrhunderts zurück auf die Bühne. Mit ihrem aktuellen Album „Head Above Water“, welches im Februar 2019 Release feierte, kommt die Kanadierin auf ihrer Welttournee im März 2020 nach Deutschland.

Avril Lavigne ist 18 Jahre alt als sie 2002 mit ihrem Debütalbum „Let Go“ über Nacht zum Weltstar wird. Das Album braucht keine sechs Monate, um vierfach Platin zu erreichen. Alle Singleauskopplungen – „Complicated“, „Sk8er Boi“, „I’m With You“ – werden internationale Hits und prägen eine ganze Generation. Mit „Head Above Water“ erschien im Februar 2019 ihr sechstes Studioalbum und markiert die vorläufige Spitze einer Ausnahmekarriere: Dazu zählen unglaubliche 73 Gold-, 174 Platin- sowie 6 Diamant-Auszeichnungen, 8 Grammy-Nominierungen, AMA-Awards, Bravo-Ottos, Echos und eigentlich jeder andere Preis, den man sich vorstellen kann.

Ganz unabhängig von den großen Zahlen ist es ihre persönliche Geschichte, die im neuen Werk beeindruckt: In „Head Above Water“ verarbeitet Avril eine schwere Borreliose-Erkrankung, die sie zwei Jahre ans Bett fesselte. Weshalb die Künstlerin 2€ von jedem Ticketkauf in die The Avril Lavigne Foundation fließen lässt, die sich u.a. auch um Menschen mit Lyme-Borreliose kümmert.

Nachdem Avril Lavigne in diesem Jahr bereits in Nordamerika mit ihrem aktuellen Album auf Tour war, geht die „HEAD ABOVE WATER WORLD TOUR 2020“ nächstes Jahr in die zweite Runde:

„Wir hatten eine großartige Zeit auf der Tour durch die USA! Ich kann es kaum fassen, wie schnell die Zeit verging. Jeden Abend in die Gesichter meiner Fans zu sehen und ihre Energie zu spüren, war genau das, was ich nach dieser Zeit gebraucht habe. Ich habe es wirklich sehr vermisst, auf der Bühne zu stehen. Gemeinsam mit dem Publikum zu singen, bringt mir so viel Glück. Deshalb freue ich mich umso mehr, verkünden zu können, dass die Tour nächstes Jahr in Europa, Japan, China und Südostasien weiter geht.“

Deutschland steht zwischen dem 19. und 30. März 2020 auf dem Tourplan und kann sich bei den Shows in Offenbach, Berlin, Köln und München auf alte Hits sowie großartige neue Musik freuen.

Live Nation Presents

Avril Lavigne

HEAD ABOVE WATER WORLD TOUR 2020

Do. 19.03.2020 Offenbach Stadthalle

Sa. 28.03.2020 Berlin Columbiahalle

So. 29.03.2020 Köln Palladium

Mo. 30.03.2020 München Zenith

