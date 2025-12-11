AWM: Geänderte Öffnungszeiten über Weihnachten und Neujahr

An den bevorstehenden Weihnachtsfeiertagen und zum Jahreswechsel kommt es zu geänderten Abfuhr- und Öffnungszeiten beim Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM).

Vom 24. bis 26. Dezember, am 31. Dezember sowie am 1. und 6. Januar 2026 sind alle Einrichtungen des AWM geschlossen.

Wertstoffhöfe

Die Wertstoffhöfe sind regulär geöffnet. Zwischen den Jahren ist mit einem stark erhöhten Andrang zu rechnen, was zu längeren Wartezeiten und gegebenenfalls frühzeitigen Schließungen wegen Überfüllungen führen kann.

Kundencenter, Gebrauchtwarenkaufhaus Halle 2 & Popup Store, Gift- mobil, Wertstoffmobil

Die genannten Geschäftsbereiche sind – außer an den oben genannten Daten – regulär geöffnet beziehungsweise im Einsatz.

Müllabfuhr

Da alle Feiertage auf Werktage fallen, gleicht der AWM die Leerungen nicht nur an Samstagen aus, sondern verlängert darüber hinaus die täglichen Arbeitszeiten. Aus diesem Grund ist der Abfuhrkalender zwischen 20. Dezember bis 16. Januar nicht verbindlich. Der AWM bemüht sich, alle für diesen Zeitraum vorgesehenen Leerungen möglichst dicht am regulären Abfuhrtag vorzunehmen. Eigenbereitsteller*innen und Hausverwaltungen, die in diesem Zeitraum die Abfallbehälter am Abfuhrtag selbst bereitstellen, werden von den Leerungs-Teams des AWM nach Möglichkeit direkt benachrichtigt.

Heizkraftwerk Nord

Neben den Werktagen zwischen den Jahren auch eine Anlieferung an den Samstagen möglich:

-Samstag, 20. Dezember und 10. Januar: 6.30 bis 14 Uhr

-Samstag, 27. Dezember: 6.30 bis 15 Uhr

-Mittwoch, 24.12 und Samstag, 3. Januar 2026: 6.30 bis 12 Uhr

Erdenwerk

Das Erdenwerk Freimann ist vom 22. Dezember bis einschließlich 9. Januar 2026 geschlossen. Im Dezember 2025 und vom 12. Januar bis 20. Februar 2026 hat das Erdenwerk Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr ge-öffnet. Termine außerhalb der Öffnungszeiten sind nach telefonischer Absprache unter der Telefonnummer 233-742274 möglich.

Alle Betriebs- und Öffnungszeiten sind auch unter awm-muenchen.de zu finden.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb München wünscht allen Münchner*innen schöne, erholsame Feiertage und ein gesundes neues Jahr 2026!