AWM: Geänderte Tonnenleerungen und Öffnungszeiten wegen Ostern

Der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) weist darauf hin, dass die Mülltonnen wegen der bevorstehenden Osterfeiertage zu anderen Zeiten geleert werden.

Der AWM holt die durch die Feiertage entfallenden Leerungen am Samstag, 1. April (Vorladetag für Karfreitag), und Samstag, 15. April (Nachladetag für Ostermontag), nach. Im Weiteren werden alle Leerungstermine bis Karfreitag, 7. April, planmäßig um einen Tag vorverlegt. In der Folgewoche (KW 15) verschieben sich die regulären Leerungstermine wiederum um einen Tag nach hinten.

Sofern bis Ende März allerdings kein Tarifabschluss erfolgt ist, könnte es erneut zu Arbeitskampfmaßnahmen seitens der Gewerkschaft kommen. Der AWM bittet um Verständnis, dass es aufgrund der aktuellen Situation vereinzelt zu Unregelmäßigkeiten kommen kann. Infos zu den verschobenen Leerungstagen gibt es unter www.awm-muenchen.de/abfuhrkalender.

Öffnungszeiten von Einrichtungen des AWM

Alle Einrichtungen des AWM sind an den gesetzlichen Osterfeiertagen geschlossen.

Das Heizkraftwerk Nord (HKW) öffnet für gewerbliche Anlieferer in den Feiertagswochen am Samstag, 1. April, von 6.30 bis 14 Uhr, am Karsamstag, 8. April, von 6.30 bis 12 Uhr sowie am Samstag nach Ostern, 15. April, von 6.30 bis 13 Uhr. Von 3. bis 6. April und von 11. bis 13. April ist das HKW von 6.30 bis 16 Uhr geöffnet, am Freitag, 14. April, schließt es bereits um 15 Uhr.

Die Halle 2 ist am Karsamstag geöffnet, das Erdenwerk ist von Karfreitag, 7. April, bis einschließlich Ostermontag, 10. April, geschlossen. Für weitere Informationen steht das AWM-Infocenter unter der Telefon 233-96200 gerne zur Verfügung.