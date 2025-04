AWM: Geänderte Tonnenleerungen und Öffnungszeiten

Wegen der bevorstehenden Osterfeiertage ändert der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) den Leerungsrhythmus der Mülltonnen. Die durch die Feiertage entfallenden Leerungen finden am Samstag, 12. April (Vorladetag für Karfreitag), und Samstag, 26. April (Nachladetag für Ostermontag), statt. Im Weiteren werden alle Leerungstermine bis Karfreitag, 18. April, planmäßig um einen Tag vorverlegt. In der Folgewoche (KW 17) verschieben sich die regulären Leerungstermine wieder um einen Tag nach hinten. Der AWM bittet um Verständnis, dass es vereinzelt zu Unregelmäßigkeiten kommen kann. Weitere Informationen zu den Leerungstagen gibt es unter www.awm-muenchen.de/abfuhrkalender.

Alle Einrichtungen des AWM sind an den Osterfeiertagen geschlossen. Das Heizkraftwerk Nord (HKW) öffnet für gewerbliche Anlieferer am Samstag, 12. April, von 6.30 bis 14 Uhr sowie am Samstag, 26. April, von 6.30 bis 13 Uhr. Am Karsamstag, 19. April, bleibt das HKW Nord geschlossen. Von 14. bis 17. April und von 22. bis 24. April ist das HKW von 6.30 bis 16 Uhr geöffnet, am Freitag, 25. April, schließt es bereits um 15 Uhr. Die Halle 2, der Pop-up-Store und die Wertstoffhöfe sind am Karsamstag, 19. April, geöffnet. Am Dienstag, 22. April, öffnen alle Wertstoffhöfe erst um 10.30 Uhr. Für weitere Informationen steht das AWM-Infocenter unter Telefon 233-96200 zur Verfügung.