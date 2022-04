AWM: Halle 2 eröffnet Pop-up-Store auf dem Viktualienmarkt

Der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) eröffnet in Kooperation mit M:UniverCity, dem Innovationsnetzwerk der Hochschule München (HM), und dem sozialen Beschäftigungsbetrieb anderwerk GmbH München am 4. April einen Pop-Up-Store auf dem Viktualienmarkt.



In dem Marktstand, Ecke Westenriederstr. 9, werden gut erhaltene Dinge aus der Halle2, dem Gebrauchtwarenkaufhaus der Stadt München, angeboten. Das Warensortiment

umfasst neben Kleinmöbeln, Schallplatten und Büchern auch Wohnaccessoires und

Kinderspielsachen.



Wissenschaftlich begleitet wird das Pilotprojekt von der Hochschule München, die über ein Rahmenprogramm verschiedene Stadtakteur_innen zum Austausch an den Stand lädt. Mit dem Pop-up-Ansatz testen M:UniverCity und die Halle 2 gemeinsam, wie das Thema Wiederverwendung zukünftig in allen Münchner Quartieren gelebt werden kann.

Kristina Frank, Kommunalreferentin und 1. Werkleiterin des AWM:

„Ein Halle 2-Pop-Up-Standl am Viktualienmarkt! Zwei meiner Herzensthemen vereint. Im Herzen der Stadt können wir jetzt mit noch mehr Münchner_innen ins Gespräch kommen. Noch mehr Münchner_innen erfahren von unserem Gebrauchtwarenkaufhaus-Konzept, das es bisher nur in Pasing gibt. München möchte eine Zero Waste- und Circular City werden und ein wichtiger Fokus liegt dabei auf der Wiederverwendung von Ressourcen. Der Testlauf soll uns dabei helfen herauszufinden, wie wir das Thema künftig stadtweit bespielen und wie wir die Stores an den Bedürfnissen der Münchner_innen ausrichten können. Schauen Sie vorbei an unserem Stand, stöbern Sie und diskutieren Sie mit uns, was ressourcenschonendes Handeln für Sie bedeutet!“

Der Pop-up-Store läuft bis 30. April und ist montags bis freitags 10-18 Uhr sowie

samstags 10-16 Uhr geöffnet. Der Kauf ist nur gegen Barzahlung möglich.