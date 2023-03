AWM: Repair-Café in der Halle 2

Reparieren ist besser als wegwerfen: Ab sofort organisiert der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) – in Kooperation mit dem Haus der Eigenarbeit (HEi) – alle drei Monate ein Repair-Café in der Halle 2, dem Gebrauchtwarenkaufhaus der Stadt München, in der Peter-Anders-Straße 15. Das Angebot ist kostenlos.

Der erste Termin in diesem Jahr findet am Samstag, 18. März, von 9.30 bis 13.30 Uhr statt. Erfahrene ehrenamtliche Helfer*innen vom HEI reparieren gemeinsam mit den Besucher*innen deren mitgebrachte defekte Geräte. Die Besucher*innen werden gebeten, pro Person nur einen Gegenstand zur Reparatur mitzubringen und alle notwendigen Kabel, Geräteteile sowie Gebrauchsanleitungen dabei zu haben. Ausgeschlossen sind Elektrogroßgeräte, Mikrowellen, Röhren-Fernseher und Multifunktionsdrucker. Die letzte Möglichkeit, ein Gerät zur Reparatur anzumelden, ist um 12.30 Uhr.