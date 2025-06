AWM: Tonnenleerung in den Pfingstferien teilweise geändert

Wegen der bevorstehenden Feiertage in den Pfingstferien wird der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) die Mülltonnen teilweise zu anderen Zeiten leeren als gewohnt. Die Leerung von Pfingstmontag wird auf den vorherigen Samstag, 7. Juni, vorgezogen. Die Leerung an Fronleichnam wird am darauffolgenden Freitag, 20. Juni, nachgeholt, die Freitagsleerung erfolgt am Samstag, 21. Juni.

Der AWM bittet um Verständnis, dass es aufgrund der aktuellen Situation vereinzelt zu Unregelmäßigkeiten kommen kann. Informationen zu den verschobenen Leerungstagen gibt es im Internet unter http://www.awm-muenchen.de/abfuhrkalender.

Für weitere Informationen steht das AWM Kundencenter unter der Telefonnummer 233-96200 gerne zur Verfügung.