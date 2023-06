B2Run München 2023 – Anmeldeschluss und Lauftreffs

Endspurt! Am Dienstag, 11. Juli, um 17.00 Uhr fällt der Startschuss für den diesjährigen B2Run München. Dann heißt es wieder gemeinsam mit dem Kolleg/-innen aktiv werden, das Herzklopfen vor dem Startschuss spüren und den Zieleinlauf in das legendäre Münchner Olympiastadion durch das Marathontor erleben – Gänsehaut garantiert! Doch es heißt schnell sein!

Anmeldungen für das einmalige Lauf-Erlebnis sind nur noch bis Donnerstag, 15. Juni, um 16.00 Uhr möglich. Aktuell sind noch wenige Restplätze verfügbar.

Auch in diesem Jahr bieten die beliebten Lauftreffs in Kooperation mit der SportScheck Running Academy by Laufcampus unter dem Motto „Run2Gether“ eine top Möglichkeit sich zusammen auf den B2Run vorzubereiten. Egal ob Anfänger/-in oder versierte/r Läufer/-in – ab dem 13. Juni gestalten immer dienstags um 18.30 Uhr professionelle Laufcoaches ein abwechslungsreiches Vorbereitungstraining und verraten wertvolle Lauftipps. Die Teilnahme ist kostenlos. Zudem dürfen sich die ersten 50 Teilnehmer/-innen vor Ort über einen exklusiven Starterbeutel mit Under Armour-Trainingsshirt und weiteren Extras freuen.