B2Run München 2026: Firmenlauf im Olympiapark mit neuem Zieleinlauf und starkem Charity-Engagement

Neues Jahr, neue sportliche Ziele: Am 15. Juli 2026 verwandelt sich München einmal mehr in eine Hochburg des Teamgeists und der Bewegung. Zehntausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Unternehmen werden zum Startschuss des B2Runs München, einem der größten und beliebtesten Firmenläufe in Deutschland, erwartet. Bis zum Anmeldeschluss am 17. Juni 2026 bleibt ausreichend Zeit, gemeinsam im Team zu trainieren und sich auf das besondere Lauferlebnis vorzubereiten.

Anpassungen auf der Strecke und große Teamresonanz

Über eine Distanz von rund fünf Kilometern durch den Olympiapark stehen Bewegung, Teamzusammenhalt und ein einzigartiges gemeinschaftliches Erlebnis im Fokus. Aufgrund einer Baustelle im Olympiastadion wird der Zieleinlauf von dort voraussichtlich zu den Teamständen auf der Parkharfe verlegt und rückt damit in diesem Jahr noch näher an die teilnehmenden Unternehmen heran. Auch 2026 zeichnet sich eine große Beteiligung ab: Zu den wohl größten Starterteams zählen unter anderem BMW, Siemens, Allianz sowie die Landeshauptstadt München – jeweils mit über 1.000 Läuferinnen und Läufern. Dabei bietet der B2Run München mehr als sportlichen Ehrgeiz: Mit einem starken Fokus auf soziales Engagement appelliert das Event erneut an den Zusammenhalt über die Ziellinie hinaus.

Landeshauptstadt München beim B2Run dabei

Die Landeshauptstadt nimmt auch 2026 wieder am B2Run teil und schickt ein großes Team an den Start. „Der B2Run ist für uns ein fester Termin im Kalender. Wir freuen uns sehr, 2026 bereits zum 17. Mal in Folge mit einem so großen und engagierten Team an den Start zu gehen. Es ist jedes Jahr etwas Besonderes, zu sehen, wie Kolleg*innen aus den unterschiedlichsten Bereichen gemeinsam laufen, sich gegenseitig motivieren und den Teamgeist leben. Die Stimmung im Olympiapark ist dabei einfach einzigartig.“ sagt Sabine Forster, Teamkapitänin der Landeshauptstadt München.

Firmenlauf mit Wirkung: Charity-Startplätze für „Menschen für Menschen“

Die Stiftung „Menschen für Menschen“ ist auch 2026 Charity-Partner der B2Run-Laufserie. Teilnehmende können sich bei der Anmeldung als Charity-Starter registrieren und mit einem zusätzlichen Beitrag von 5 Euro pro Startplatz die Projekte von Menschen für Menschen unterstützen. Der vollständige Spendenbetrag fließt in die Versorgung der Bevölkerung in ländlichen Regionen Äthiopiens mit sauberem Trinkwasser. Hierfür konnten bereits 2025 im Rahmen der B2Run-Firmenlaufserie rund 60.000 Euro gesammelt werden. Darüber hinaus pflanzt die Infront B2Run GmbH im Rahmen der Kooperation je angemeldetem Team einen Baum im Projektgebiet Kawo Koysha in Südäthiopien. Nach 12.500 gesetzten Bäumen im vergangenen Jahr, strebt B2Run für 2026 die Pflanzung von 15.000 Bäumen an. Menschen für Menschen setzt seit rund 45 Jahren gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung ganzheitliche Entwicklungsprojekte im ländlichen Äthiopien um –nach dem Motto: Zusammenstehen, dann läuft’s. Auch beim B2Run München ist die Stiftung wieder mit einem Teamstand vor Ort vertreten.

Klimaschutzbeitrag mit CO2-Zertifikaten

Auch in diesem Jahr leistet die B2Run-Laufserie gemeinsam mit First Climate einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz. Der veranstaltungsbedingte CO₂-Fußabdruck wird berechnet, und unvermeidbare Emissionen werden durch den Erwerb von CO₂-Zertifikaten aus einem verifizierten Emissionsminderungsprojekt ausgeglichen. In der aktuellen Laufsaison unterstützt B2Run das Uganda Cookstoves-Projekt, das energieeffiziente Kochöfen an Haushalte in Afrika verteilt, um den Brennholzverbrauch zu reduzieren. So werden Emissionen gesenkt, Entwaldung verringert und die Lebensbedingungen verbessert.

Über B2Run

Die Infront B2Run GmbH ist eine Tochtergesellschaft der internationalen Sportmarketing-Firma Infront und organisiert Europas größte Firmenlaufserie. Seit der Gründung 2004 verzeichnet B2Run ein kontinuierliches Wachstum. 2026 werden – präsentiert von der DAK-Gesundheit – in 18 deutschen Städten Läufe ausgetragen. Darüber hinaus verantwortet die Infront B2Run GmbH auch den BASF FIRMENCUP und die RUN5 TEAMSTAFFEL. Weitere Informationen unter www.b2run.de