Babywelt 2020 in München – Die Messe findet statt!

Werdende und frischgebackene Eltern aufgepasst: Die BABYWELT ist zurück! Mit einem umfassenden Hygienekonzept startet Deutschlands führende Endverbrauchermesse rund um das Baby auch in Zeiten der Corona-Pandemie im Herbst wieder live durch. Erste Station der Messereihe 2020 ist München vom 9. bis 11. Oktober. Besucher finden hier an gleich drei Tagen die angesagtesten Neuheiten zu Schwangerschaft, Geburt und dem ersten Lebensjahr. Mit zahlreichen Maßnahmen sorgt der Veranstalter für ein Höchstmaß an Sicherheit.

Junge Eltern stehen einer wahren Flut an Informationen gegenüber. Jedermann überhäuft sie mit guten Ratschlägen und überschüttet sie mit Empfehlungen zu den angesagtesten „Must-haves“. Doch was erleichtert den Alltag mit einem Säugling wirklich? Worauf gilt es in der Anfangszeit zu achten? Und was kann getrost außen vorgelassen werden? In diesem Jahr zeigt die BABYWELT vom 9. bis 11. Oktober 2020 im MOC Veranstaltungscenter München (Hallen 1 bis 3) was wirklich wichtig ist. Über 100 Aussteller – von großen Marken bis hin zu kleinen, regionalen Labels – präsentieren Neuheiten aus den Bereichen Bekleidung, Kinderwagen, Pflege, Spielzeug, Stillzubehör und vielem mehr. Verschiedene Experten vermitteln zudem in interessanten Vorträgen Wissenswertes rund um die Themen Kindergeld, Stillen und Erste Hilfe.

Die Messe ist Freitag und Samstag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet, am Sonntag von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Um eine gleichmäßige Besucherverteilung zu garantieren, gibt es in diesem Jahr mehrere, vorab festgelegte Zeitfenster à drei Stunden zur Auswahl. Lange Schlange stehen ist damit auch passé: Besucher können ohne Gedränge auf der BABYWELT stöbern, schlendern und direkt vor Ort einkaufen. Tickets sind ab sofort ausschließlich online im Ticketshop auf der Website zum Verkaufspreis von 11,00 Euro bzw. 8,80 Euro (Happy Hour Ticket) pro Person erhältlich.