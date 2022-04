Backstreet Boys DNA World Tour 2022 – 20.10.2022 Olympiahalle München

Die Backstreet Boys, eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten, haben heute die Termine für die DNA World Tour 2022 in Großbritannien und Europa im Herbst bekanntgegeben. Die Backstreet Boys werden acht Konzerte in Deutschland spielen und für ein Konzert in die Schweiz kommen. Die Band war in Europa zuletzt 2019 auf Tour und konnte ein Publikum von mehr als 350.000 Fans begeistern. Die von Live Nation produzierte DNA World Tour hat dieses Wochenende ihren Auftakt auf dem Las Vegas Strip mit vier Konzerten im Kolosseum im Caesars Palace am 8., 9., 15. und 16. April.

Der Ticketverkauf beginnt am Freitag, 8. April, um 10 Uhr. Mitglieder des Backstreet Army Fan Club können Tickets vor dem regulären Verkaufsstart ab Mittwoch, 6. April, erwerben – mehr erfahren Sie unter https://backstreetboys.com/fan-club/.

Um den Menschen zu helfen, die aus ihrer Heimat der Ukraine fliehen mussten, und die außergewöhnlichen Beispiele von Solidarität auf der ganzen Welt zu unterstützen, werden die Backstreet Boys einen Teil der Ticketverkäufe ihrer DNA World Tour 2022 an den UNHCR, das UN-Flüchtlingshilfswerk, spenden. Dieser Beitrag dient dem Schutz und der Unterstützung von Flüchtlingen und Vertriebenen aus der Ukraine und benachbarter Länder. Um herauszufinden, wie Sie Betroffene unterstützen können, besuchen Sie bitte die Website des UNHCR.

Die Band veröffentlichte außerdem die erste Folge ihrer neuen Dokuserie Making of The DNA Tour, in der Fans einen hautnahen Einblick in die Vorbereitungen dieser mit Spannung erwarteten World Tour erhalten. Weitere Folgen werden auf dem YouTube channel der Backstreet Boys veröffentlicht.

Tickets www.muenchenticket.de