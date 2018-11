Backstreet Boys kündigen größte Arena-Tour seit 18 Jahren an

IM MAI/JUNI IN HANNOVER, MANNHEIM, MÜNCHEN, WIEN, BERLIN, KÖLN UND ZÜRICH – NEUES ALBUM „DNA“ AM 25. JANUAR

Die Backstreet Boys kündigten jetzt mit der DNA World Tour ihre größte Arenatour seit 18 Jahren an. Innerhalb von drei Monaten treten sie in Europa und Nordamerika auf, darunter auch zwischen dem 21. Mai und 21. Juni in den Arenen von Hannover, Mannheim, München, Wien, Berlin, Köln und Zürich. Das neue Album der Backstreet Boys, „DNA“, wird am 25. Januar veröffentlicht und kann ab sofort unter https://backstreet-boys-uk.myshopify.com vorbestellt werden. Es beinhaltet Kompositionen von Lauv (Charlie XCX), Andy Grammer, Stuart Crichton (DNC) und Mike Sabbath (J Balvin). Heute erschien zur großen Begeisterung ihrer Fans zudem ihre von Ryan Tedder und Shawn Mendes geschriebene Single „Chances“. Das offizielle Video kann unter http://smarturl.it/bsbxChances angesehen werden. Die Analyse ihrer individuellen DNA-Profile offenbart, welches wichtige Element jedes Mitglied in der Gruppen-DNA repräsentiert. Das Video unter http://bkstboys.co/DNAWorldTour2019 zeigt, wie ihre individuellen Stränge aneinandergefügt die unaufhaltsamen und legendären Backstreet Boys kreieren. „In den 26 Jahren seit unserer Gründung mit allen Höhen und Tiefen mussten wir lernen, dass es nicht um den Einzelnen geht, sondern um das Wohl der Band“, erklärt Howie D. „Das ist es, was ich an dem Album liebe“, ergänzt Kevin Richardson. „Wir haben alle unsere Einflüsse und Stile zu einer einheitlichen Arbeit verbunden. Diese Songs repräsentieren, wer wir als Individuen und wer wir als Band sind. Es ist unsere DNA. Wir sind wirklich stolz darauf.“ „Die Reise geht für uns weiter und es gibt noch so viel zu tun“, meint Brian Littrell. „Wir leben bereits das nächste Kapitel, das noch gar nicht erzählt wurde. Das ist spannend.“ Nach 14 rekordverdächtigen Monaten in Las Vegas, beenden die Backstreet Boys ihr dortiges Gastspiel „Backstreet Boys: Larger Than Life“ am 27. April 2019. „Vegas war toll, die nächsten Shows werden zur Party“, freut sich Brian. „Danach ist es an der Zeit, unsere Fans überall auf der Welt zu besuchen.“ Live Nation Presents

BACKSTREET BOYS

DNA WORLD TOUR

Di. 21.05.19 Hannover TUI Arena

Sa. 25.05.19 Mannheim SAP Arena

Mo. 27.05.19 München Olympiahalle

Di. 28.05.19 Wien Stadthalle *

Mi. 29.05.19 Berlin Mercedes-Benz Arena

Do. 20.06.19 Köln LANXESS arena

Fr. 21.06.19 Zürich Hallenstadion **

MAGENTA MUSIK PRIO TICKETS: Mi., 14.11.2018, 10:00 Uhr (48h)

nur für Deutschland

www.magenta-musik-360.de/prio-tickets

Raiffeisen PRE-SALE: Mi., 14.11.2018, 10:00 Uhr (48h)

**nur für die Schweiz

www.raiffeisen.ch/memberplus

inOne Moments Priority-Ticketing: Mi., 14.11.2018, 10:00 Uhr (48h)

**nur für die Schweiz

www.swisscom.ch/moments

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Fr., 16.11.2018, 10:00 Uhr

www.livenation.de

www.ticketmaster.de

www.eventim.de

*www.ticketmaster.at

*www.oeticket.com

**www.ticketmaster.ch

**www.ticketcorner.ch